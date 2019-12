Nijmeegse cardioloog invloedrijkste vrouw: 'Telefoon is zo'n beetje ontploft'

Cardioloog Angela Maas is maandagavond door het feministisch tijdschrift Opzij uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw van Nederland. Ze is hoogleraar vrouwencardiologie aan het Nijmeegse Radboudumc.

'Ze is onze eerste cardiofeministe en strijdt al ruim dertig jaar om het vrouwenhart op de kaart te zetten', aldus het blad. Hoogleraar Maas vindt het zelf 'erg veel eer'. 'Ik ben even aan het bijkomen eigenlijk, want mijn telefoon is zo'n beetje ontploft', zegt Maas.

Maar een bijzondere dag werd het niet voor de 'meest invloedrijke vrouw van Nederland'. 'Ik heb gewoon een waslijst van dingen die ik vandaag moet doen en die hoop ik allemaal af te krijgen aan het eind van de dag. Iets leuks heb ik niet gepland, ik houd het een beetje rustig.'

'Moeten anders denken'

De cardioloog ziet de titel niet alleen als een persoonlijke verdienste. 'Het is vooral een verdienste voor het thema, dat gezondheidszorg - in mijn geval gezondheidszorg voor vrouwen met hartproblemen - dat het meer aandacht verdient. Temeer omdat we de mannelijke patiënt als norm hebben gehanteerd', zegt Maas.

De cardioloog van het Radboudumc specialiseerde zich in hartklachten bij vrouwen, die zich anders uiten dan bij mannen. 'We leren ontzettend veel, er is zoveel meer maatschappelijk inzicht. We moeten daar echt anders over gaan denken', vindt de cardioloog.

Maas is de eerste hoogleraar vrouwencardiologie en heeft ze een drukbezet spreekuur. Sinds 2012 werkt ze voor Radboudumc.

Beluister hier het gesprek met Maas: