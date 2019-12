Zutphen moet ergens geld vandaan toveren, anders gaat verbouwing theater niet door

Bijna tien miljoen euro is er volgens het Zutphense college nodig om Theater Hanzehof te verbouwen tot 'podium van de stad'. Of de gemeenteraad met het plan instemt, is de vraag. Met een bijna lege spaarpot is het onduidelijk waar het benodigde geld vandaan moet komen.

Yvonne ten Holder (D66) vroeg zich maandagavond bij de forumvergadering onder meer af of er zicht is op co-financiering, bijvoorbeeld vanuit de provincie of Europa. Volgens wethouder Mathijs ten Broeke moet dit nog worden onderzocht. 'Er is eerst steun nodig vanuit de raad, voordat we naar de provincie of andere partijen gaan.'

Toekomstbestendig

Voor de verbouwing van het Zutphense theater is volgens het college een investering van 9,7 miljoen nodig. Om de begroting daarna sluitend te krijgen, moet ook de subsidie vanuit de gemeente worden verdubbeld: van 1,2 naar 2,1 miljoen per jaar.

In het plan blijven de buitensociëteit en de theaterzaal in principe intact. Daartussenin moet nieuwbouw komen, met diverse ruimtes voor de Muzehof, die muziek-, dans-, circus- en theaterlessen verzorgt.

Handhaven van het theater heeft volgens het college als consequentie dat voor andere zaken en ambities geen geld is. Hoewel veel partijen het theater graag willen behouden, zien zij ook in dat de gemeente de 9,7 miljoen niet in haar eentje en ook niet in één keer kan ophoesten.

De PvdA en de VVD willen daarom van de wethouder weten of het mogelijk is om eerst alleen de buitensociëteit te verbeteren en later pas met de rest aan de gang te gaan.

Extra kosten

Bert Jansen (Bewust ZW) wil dat de wethouder ook kijkt of het eventueel mogelijk is om onderdelen van de Hanzehof en/of de Muzehof in andere panden van de gemeente onder te brengen. 'De gemeente heeft ontzettend veel vastgoed, doe daar iets mee.'

André Oldenkamp (ChristenUnie) gaf tijdens de vergadering al aan dat zijn partij sowieso niet akkoord gaat met de subsidieverhoging van 9 ton. 'Die extra kosten ondersteunen wij niet.'

Voordat het college met een voorstel komt over waar de investering van 9,7 miljoen vandaan zou moeten komen, wil Oldenkamp dat de wethouder zijn plannen voorlegt aan de provincie. 'Bent u bereid om met de provincie in overleg te gaan en te vragen: vindt u het verstandig wat wij willen doen, of moeten we samenwerken met andere gemeenten?', vroeg hij aan de wethouder. Ten Broeke zei uiteindelijk toe dit te gaan doen.

Achterstallig onderhoud

Omdat er bij het theater sprake is van achterstallig onderhoud maakt de gemeente op korte termijn in ieder geval ook 590.000 euro extra subsidie over naar de Hanzehof. Dit geld komt uit een potje van 9 ton dat de gemeente een aantal jaar geleden al beschikbaar stelde, omdat er toen al sprake was van achterstallig onderhoud dat zou kunnen leiden tot veiligheidsrisico's.

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over de verbouwing, wil zij eerst nogmaals vergaderen over de plannen. Dit zal naar verwachting pas volgend jaar gebeuren.

Mocht de raad uiteindelijk instemmen met het collegevoorstel om het theater voor 9,7 miljoen te verbouwen, dan is de verwachting dat de sloop medio 2023 start en de nieuwe Hanzehof begin 2025 kan openen.

Zie ook: