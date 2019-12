Jeugdzorginstelling in Hoenderloo en Deelen sluit deuren, 400 medewerkers weg

Jeugdzorgorganisatie Pluryn sluit in de loop van 2020 de locaties in Hoenderloo en Deelen. Die beslissing volgt onder meer op de slechte financiële resultaten en een tik op de vingers van de inspectie. De vierhonderd medewerkers moeten elders aan de slag of mogelijk uitkijken naar ander werk.

De Hoenderloo Groep, onderdeel van Pluryn, raakte vorig jaar in opspraak om een maatregel waarbij jongeren urenlang moesten stilzitten aan tafel als ze zich slecht hadden gedragen. De Hoenderloo Groep werkte aan verbetering, maar dat brengt niet het gewenste resultaat. Mede daarom gaan de deuren dicht.

Momenteel heeft de instelling 214 jongeren in behandeling. 'Meestal duurt een behandeling negen maanden tot anderhalf jaar. Volgend jaar lopen de meeste behandelingen af. Er komen dan geen nieuwe jongeren meer naar Hoenderloo en Deelen', zegt Marian Draaisma van Pluryn.

Vier miljoen verlies

De twee locaties lijden dit jaar naar verwachting een verlies van ruim vier miljoen euro. Ook de vooruitzichten zijn slecht. 'Dat gaat ten koste van de overige onderdelen van Pluryn en dat kan niet blijven voortduren', meldt het bedrijf.

Het is nog onduidelijk of er medewerkers zijn die hun baan verliezen. Pluryn zegt met het personeel van de twee locaties in gesprek te gaan over herplaatsing binnen het bedrijf. De jongeren stromen geleidelijk door naar andere opvang, zoals thuis, specialistische behandelcentra van Pluryn of naar andere zorgaanbieders.

'Ingrijpend nieuws'

Pluryn is zich er naar eigen zeggen 'zeer van bewust dat dit ingrijpend nieuws is voor jongeren, hun familie, verwanten, onze medewerkers en iedereen die betrokken is bij de jeugdzorg' op deze locaties. Het besluit moet nog verder worden besproken met onder meer de raad van toezicht en centrale ondernemingsraad.

