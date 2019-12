Winterswijk legt zich niet neer bij voorgenomen sluiting ziekenhuisafdelingen

Winterwijk legt zich niet neer bij de voorgenomen sluiting van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Zorgbedrijf Santiz wil die afdelingen op termijn verhuizen naar het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Ook Oost Gelre en Berkelland zien dat niet zitten.

De betrokken partijen hadden maandag een 'pittig maar constructief' gesprek over de plannen, zegt een gemeentewoordvoerder van Winterswijk. Over de plannen ontstond vorige week al ophef in de Achterhoekse plaats. Santiz liet toen weten dat er sprake was van voornemens voor de lange termijn, en dat de afdeling intensive care in ieder geval gewoon onderdeel blijft van het SKB.

Besluit in februari

De gemeente Winterswijk is blij dat de intensive care behouden blijft, maar spreekt wel van maatschappelijke onrust en commotie over het idee verloskunde en kindergeneeskunde te schrappen in Winterswijk. Een formeel besluit daarover moet pas in februari vallen, maar volgens Winterswijk is de kans klein dat die twee afdelingen in Winterswijk blijven.

'Deskundigen en initiatieven'

Daar leggen Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland zich dus niet bij neer. 'We gaan deskundigen raadplegen en houden alle maatschappelijke initiatieven hierover goed in de gaten', aldus de woordvoerder van Winterswijk.