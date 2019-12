Schouwburg Amphion voor vierde keer Theater van het Jaar

Schouwburg Amphion in Doetinchem is voor de vierde keer uitgeroepen tot Theater van het Jaar. De prijs werd maandag uitgereikt tijdens de theaterbeurs van de Vereniging Vrije Theaterproducenten in Nieuwegein.

'We zijn enorm blij met de prijs', zo laat het Doetinchemse theater weten in reactie op de prijs in de categorie ‘grote theaters’. 'Het laat zien dat we al sinds 2012, toen we voor de eerste keer de prijs kregen, tot de top van de theaters in Nederland behoren.'

Net zo blij als eerste keer

Het is de tiende keer dat de prijzen voor theaters worden uitgereikt. Behalve in 2012 ging Amphion ook in 2016 en 2017 met de prijs aan de haal. Dat het de vierde keer is, zorgt niet voor minder vreugde bij de schouwburg. 'Zelfs net zo blij als de eerste keer dat we de prijs ontvingen', aldus het Amphion in een reactie. 'Het is toch een kroon op ons werk.'

Schouwburg Amphion werd door de organiserende Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) verkozen boven concurrenten De Goudse Schouwburg (Gouda), DeLaMar Theater (Amsterdam), Chassé Theater (Breda), Koninklijk Theater Carré (Amsterdam), Parkstad Limburg Theater (Heerlen) en Theater De Stoep (Spijkenisse).



