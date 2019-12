Veroordeelde terrorist Vincent T. krijgt in hoger beroep lagere straf

Vincent T. (45) uit Doornenburg blijft voorlopig vast zitten voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Dat bepaalde het gerechtshof in Arnhem vandaag. In hoger beroep werd zijn straf echter wel verlaagd: van de 3 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt één jaar voorwaardelijk.

Het gerechtshof was het met het Openbaar Ministerie eens dat T. een terroristische aanslag had voorbereid. In chatgesprekken met anderen gaf hij aan dat hij moslims of linkse personen als Volkert van der G. en Sylvana Simons wilde vermoorden. Hij zou 'linkse kopstukken willen afknallen'. Ook had hij een leidinggevende rol in de Facebook-groep ATB Special Forces, waarmee hij een anti-islamitische burgerwacht wilde opzetten.

Vincent T. werd in het voorjaar van 2018 aangehouden. In het huis waar hij met zijn ouders woonde werden twee alarmpistolen en 1800 kogels gevonden, en hij probeerde een pistool te kopen dat geschikt was voor deze patronen.

Advies reclassering

De man werd eerder al door de rechtbank veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. Vanwege het terroristische oogpunt vindt het hof een onvoorwaardelijke gevangenisstraf de enige juiste straf. Maar er is ook geluisterd naar een advies van de reclassering. Die zegt dat T. de afgelopen periode in detentie 'een voorzichtige positieve ontwikkeling liet zien in zijn opstelling en houding'.

Mede daarom vindt het hof dat, van de 3 jaar cel, één jaar voorwaardelijk kan worden opgelegd, maar dan wel met bijzondere voorwaarden. Namelijk dat T. zich ambulant laat behandelen, en dat hij meewerkt aan een verplicht begeleidingstraject van de gemeente. Hierbij moet hij onder meer zijn schulden aflossen.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

De Doornenburger lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ook zou hij maar weinig sociale contacten hebben. Volgens zijn ouders zat 'Vince', zoals ze hem noemen, bij de commando's, en daarvoor bij de luchtmobiele brigade. Het gerechtshof constateert dat T. werkloos was.

Halverwege mei volgend jaar komt Vincent T. voorwaardelijk vrij.