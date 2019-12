In dit museum kom je ogen en oren tekort

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Er is aandacht voor de prehistorie, met wat er allemaal in het land van Maas en Waal is opgegraven. Er zijn historische winkeltjes ingericht. De kamertjes waar de nonnen vroeger in sliepen zie je terug. Woninginrichtingen uit oma's tijd, het is er allemaal.

Daarnaast zijn er wisselende tentoonstellingen. En die moeten er meer komen en dynamischer en meer verhalend zijn, vindt het bestuur. Op meer plekken moeten er audiovisuele presentaties komen, ook als het gaat om de vaste collectie. En 'less is more', zegt Van der Veen. Keuzes maken en niet alle voorwerpen willen laten zien.

Museum was op sterven na dood

Begin dit jaar dreigde sluiting voor het museum. Er was extra geld nodig om Tweestromenland open te houden. Daar wilde de gemeente West Maas en Waal niet meer aan. Maar het nieuwe bestuur ondernam actie.

Het bestuur ging breder naar inkomsten kijken. Er kwamen meer vrienden van het museum bij uit alle gemeentes in het Land van Maas en Waal. Dat zorgde al snel voor 9000 euro extra aan donaties. Nu gaat het bestuur zich ook op bedrijven richten.

Er is 60.000 euro nodig voor een nieuwe inrichting. Het vertrouwen is er nu, aan het eind van het jaar, dat dit gaat lukken. Het is de ambitie van het museumbestuur dat in verschillende stappen de vernieuwing eind volgend jaar af zal zijn.