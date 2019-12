'Doe Ozosnel een dikke sjaal om', het wordt erg koud op pakjesavond

Weerman Jordi Huirne waarschuwt vanavond en vannacht voor dichte mist. 'Maandagnacht kan er al een flinke mistbank ontstaan en zien we waarschijnlijk een klein buitje. Daarnaast gaat het vriezen, dus mensen die de weg opgaan, moeten echt oppassen', vertelt hij.

Dinsdag lost de mist op en wordt het een 'kille, grauwe dag' met minder zon dan maandag. Woensdag is er overdag veel meer kans op zon. 'Het is maar goed dat pakjesavond niet dan al is, want in de nacht van woensdag op donderdag wordt het zo'n -4 graden', weet Huirne.

Pakjesavond 'waterkoud'

Gelderse kinderen die op hete kolen zitten voor pakjesavond, kunnen donderdag in het zonnetje even tot rust komen. 'Die komt overdag even voorbij, maar aan het einde van de middag wordt het bewolkt. Het blijft wel droog. Dat scheelt voor de Sint, want de daken zijn in ieder geval niet glad.'

Screenshot Het Sinterklaasjournaal

Hoewel Ozosnel (het paard van Sinterklaas, red.) minder kans heeft om een been te breken, adviseert de weerman wel dat de goedheiligman een dikke sjaal om zijn nek hangt. 'Waterkoud', wordt het volgens Huirne. 'We hebben te maken met een temperatuur van vier graden, maar vanwege de wind lijkt het een stuk frisser dan het is.'