Oud-wethouder Depla van Nijmegen vanuit de lucht bestookt

Oud-wethouder Paul Depla van Nijmegen ligt onder vuur in Breda waar hij burgemeester is. Boven de Brabantse stad vloog zondag een reclamevliegtuig rond met de websitenaam www.pauldeplamoetweg.com. 'Je doet het als bestuurder nooit voor iedereen goed', reageert Depla bij Omroep Brabant.

De website is daadwerkelijk in de lucht en roept lezers op te stemmen op een peiling. Die moet de oud-NIjmegenaar bewegen op te stappen als burgemeester van Breda. Maandagmorgen hadden ruim 3850 mensen dat ook gedaan.

'Het gebeurde me in mijn Nijmeegse tijd ook al eens', verzucht Depla bij Omroep Brabant. 'Blijkbaar heeft er iemand heel veel geld voor over.'

Depla vermoedt dat de aanstichters een groepje mensen uit Spanje is dat een conflict met hem had in zijn tijd als wethouder in Nijmegen. 'Je doet wat denkt dat goed is, maar je doet het als bestuurder nooit voor iedereen goed. Dit hoort nu eenmaal bij besturen. Je moet een olifantenhuid hebben en het van je af laten glijden.'

'Wat ben je voor pannenkoek?'

Op de reactiepagina heeft lang niet iedereen waardering voor de ‘luchtaanval’. Zo schrijft iemand: 'Wat ben jij nou toch weer voor een pannenkoek met deze website en het gecharterde vliegtuigje met je spandoek? Ga wat nuttigs doen met je tijd en geld. En je spreekt al helemaal niet voor alle burgers van Breda.'

'Prima burgemeester! Dat blijkt wel uit het feit dat er op deze website geen argumenten tegen zijn functioneren of integriteit worden benoemd. Dit is puur een persoonlijke aanval, een smeercampagne en intimidatie. Bredanaars weten gelukkig wel beter. Interessanter is wie zich achter deze website verstopt. Niet onwaarschijnlijk dat hier criminelen achter zitten, anders zouden ze wel met open vizier strijden', reageert iemand onder de naam die zijn mening ook meteen duidelijk maakt: ‘Zwakkeling Verstopt Zich Achter Anonieme Website’.

Paul Depla was wethouder in Nijmegen van 2000 tot 2010. Hij kwam in die periode in het nauw door bewakingsbeelden van de fietsenkelder van het stadhuis waarop te zien zou zijn dat Depla werd bevredigd door een vrouwelijk raadslid. Voor Depla burgemeester werd van Breda was hij eerste burger in Heerlen.