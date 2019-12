De oudste rockband van Nederland stopt nu echt

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Miel, Wil, Ernst, Willem en Gé zwaaien af

Miel Groothedde is er vanaf het allereerste begin bij. Net als Wil Elissen, Ernst Wernicke en Willem van Dooren.

Groothedde: 'We zijn begonnen in 1964 en we vinden onszelf inderdaad Nederlands alleroudste rockband met vaste bezetting. De band bestaat al zo lang met nog steeds vier originele leden, alleen Gé Klap is er later bijgekomen, maar die is er ook al een jaar of 25.'



Afgelopen zomer werd bekend dat de ‘Schatbewaarders van de Sixtiesrock’ aka The Jibs uit Doesburg, gaan afzwaaien.

'We kunnen nu nog prima door', vertelt Van Dooren. 'Maar er komt straks een moment dat een van ons misschien achteruit gaat en dan moeten we plotseling stoppen. Daarom kiezen we nu ons eigen moment.'