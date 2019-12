Pijn bij De Graafschap: 'Wij mogen niet zoveel punten verspelen'

De clash tegen Go Ahead Eagles was er eentje waar veel mensen naar uitkeken, maar in de praktijk viel de wedstrijd behoorlijk tegen. 'Geen van beide teams was echt de sterkste. Het waren veel te veel duels. Het was veel te veel vechtvoetbal en veel te weinig goed voetbal', stelt de middenvelder.

Trainer Mike Snoei was het daar wel mee eens. 'Ik had het al wel voorspeld. In dit soort derby's, ik heb ze zelf ook gevoetbald en beleefd, moet je eerst laten zien dat je een kerel bent en daarna moet je er voetballend onderuit komen. Maar daar zijn we, vooral in de eerste helft, amper in geslaagd. Daardoor werd het wel een saaie wedstrijd.'

Foto: Broer van den Boom

'Dit mag niet'

De Graafschap kwam in het begin van de tweede helft op achterstand en wist met veel pijn en moeite het punt veilig te stellen. Maar verder kwam het niet, dat zou ook niet verdiend zijn geweest. Maar de thuisploeg loopt daardoor wel weer schade op.

'Dat is erg. Je voelt het ook. Je mag als De Graafschap zijnde niet twee keer achter elkaar punten verspelen. Niet in deze competitie en niet met deze selectie. Daar schrik je wel van. Ik had niet het idee dat dit eraan zat te komen, maar het is wel gebeurd en daar moeten we over nadenken', aldus Van den Boomen.'

'Mijn buurman zegt het, iedereen heeft het erover'

Trainer Snoei wil nog niet panikeren, maar baalt wel van deze week. 'We hebben allemaal een week meegemaakt waarin we tegen onze eerste nederlaag aanliepen, dat is voor iedereen speciaal en daar moet je mee omgaan. Mijn buurman zegt het, iedereen heeft het erover tegen de spelers en dan moet je zorgend at je er mee om kan gaan. Nu moeten we de boel weer naar onze hand gaan zetten en daar vertrouw ik op. Deze selectie werkt hard om dingen recht te zetten.'