De Graafschap laat opnieuw punten liggen en ziet concurrentie naderen

Het zag er lange tijd niet naar uit dat de Superboeren een punt zouden overhouden aan het duel tegen de aartsrivaal uit Deventer. Meteen na rust had Elmo Lieftink de bezoekers op voorsprong geschoten. Deze stand bleef tot de 83ste minuut staan. Aanvoerder Ralf Seuntjens knalde toen een strafschop onberispelijk binnen.

In de eerste helft gebeurde er bitter weinig in Doetinchem. De ploegen wisten het publiek amper te vermaken. Na rust was het wat leuker en kregen beide ploegen kansen.

Foto: Broer van den Boom

NAC en FC Volendam naderen

Door het gelijkspel heeft De Graafschap de tweede plek in de eerste divisie nog altijd in handen. Het verschil met concurrenten NAC Breda en FC Volendam is vier punten, in het voordeel van de Superboeren. Dat verschil was een week geleden een stuk groter, maar De Graafschap liet vijf punten liggen in de laatste twee duels.