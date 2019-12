Edward Sturing hoorde nog niets van Vitesse: 'Zullen meer opties zijn'

door Richard van der Made

Sturing reageerde zondag rustig op de hectiek bij Vitesse. De Eerbeker zegt nog niets gehoord te hebben van de clubleiding. Eigenaar Valery Oyf bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen, Mo Allach is de technisch directeur die in gesprek zal gaan met kandidaten.

Sturing is in elk geval beschikbaar, hoewel hij als coördinator van de scouting en opleiding wel een functie bekleedt binnen de Arnhemse club . De voormalig international leidde Vitesse twee jaar geleden nog naar Europees voetbal na het ontslag van Henk Fraser.

Hij kent Vitesse door en door en zal als clubman ook nooit weigeren zijn grote liefde uit de brand te helpen. 'Alleen moet het wel reëel zijn', reageert Sturing. 'Dat zullen we dan moeten bespreken waarbij we goed naar het elftal moeten kijken. Wat zijn de mogelijkheden precies. Dat hangt van een eventueel gesprek af.'

'Lekker gevoetbald'

Maar dat gesprek is er dus nog niet geweest. Sterker nog, Sturing hoorde nog helemaal niets. 'Ik heb niks vernomen, dus ik weet niet wat ze denken.Vanmorgen heb ik lekker gevoetbald en verder is dit een vrije dag. Ja natuurlijk. ik kan me voorstellen dat er een optie Sturing is, maar ze moeten doen wat het beste is voor de club. Ik weet niet wat er in de hoofden omgaat. Misschien ben ik ook wel helemaal niet in beeld en halen ze iemand van buiten. Ik heb er geen last van en zie het wel.'

Kort dag

De voormalig rechtsback nam het, met wisselend succes, al meerdere malen over bij Vitesse. Hij wil niet op de zaken vooruitlopen. 'Daar wil ik geen uitlatingen over doen. De vraag is bijvoorbeeld ook is het dan voor 1 dag, of voor een paar maanden of voor jaren. Ik weet niet wat ze nodig hebben en wat ze willen. Ik ben gewoon een werknemer net als jij. Ze zullen meerdere opties hebben, alleen is het wel kort dag. Dinsdag wordt er weer getraind dus er zal snel naar een oplossing moeten worden gezocht.'

Sturing zegt de beroerde situatie waarin Vitesse zit, te betreuren. 'Het is vervelend, maar dit is ook de voetballerij. Je weet dat het soms gebeurt. Maar goed voor een club is het nooit als zoiets middenin een seizoen plaatsvindt.'