Vitesse geeft aangeslagen spelers extra dag vrij

De 48-jarige coach maakte zijn vertrek direct na afloop van de verloren wedstrijd tegen Heerenveen bekend. In het kielzog van Slutskiy verklaarden zaterdag ook de andere Russische stafleden zich solidair met hun landgenoot. Nicky Hofs en keeperstrainer Raimond van der Gouw blijven wel in de trainersstaf actief.

Deze dagen gebruikt de clubleiding om een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen. Topkandidaat is Edward Sturing, waarschijnlijk net als twee jaar geleden in een rol als interim-coach. De Eerbeker leidde Vitesse toen naar Europees voetbal door op spectuculaire wijze de play-offs te winnen. Sturing is beschikbaar om het opnieuw over te nemen. Hij heeft nu een coördinerende functie binnen de scouting van Vitesse. Of Sturing oren heeft naar de functie, is onduidelijk.

Veel spelers van Vitesse toonden zich emotioneel en aangeslagen na het vijfde verlies op rij. Slutskiy vertelde in de kleedkamer in Heerenveen na de vijfde deceptie rij, in korte bewoordingen tegen zijn groep dat hij het geen heil meer ziet in het verbeteren van de situatie. Vandaag was een vrije dag gepland. Maandag wordt de selectie nog een extra dag gegund om weer wat frisser te worden in het hoofd en de tegenslagen van de afgelopen weken te verwerken.

Zondag staat pas de volgende wedstrijd weer op de rol. Dan speelt Vitesse, op dit moment de nummer acht in de eredivisie een thuisduel tegen Feyenoord. De Rotterdammers kunnen de Arnhemmers vanmiddag nog passeren op de ranglijst als wordt gewonnen van PEC Zwolle.