Armband verloren: 'Dit is het enige dat we nog hadden van onze moeder'

Ron Buitink uit Doetinchem is afgelopen vrijdag zijn armband verloren. Het was een dierbaar sieraad, met de vingerafdruk van zijn overleden moeder Marga Rijksen erin verwerkt.

De moeder van de Doetinchemmer overleed plots in 2018 en schonk haar lichaam aan de wetenschap. 'Daardoor was deze armband met haar vingerafdruk het enige dat hij nog van onze moeder had', vertelt zus Elles Buitink. 'Ik heb hem het sieraad voor zijn verjaardag gegeven en daar was hij toen zo blij mee'.

Vingerafdruk in het staal

De armband is gemaakt van een zwart leren band met een stalen sluiting. Daar is de vingerafdruk van de overleden Marga in verwerkt, met daarboven de tekst 'mama'. Ron is de armband verloren voor of na het feestje van volkszanger Tinus Hoekstra bij Club 22-24 in Doetinchem op 29 november.

Heeft u de armband gevonden? Neem dan contact op met Ron en Elles via elles1994@hotmail.com