Gooi je hengel maar uit! Er zijn een hoop nieuwe vissen uitgezet

De Hengelsport Federatie Midden Nederland heeft zaterdagochtend in een aantal vijvers in de regio nieuwe vissen uitgezet. De organisatie wil daarmee wateren voor de sportvisserij aantrekkelijker maken.

'Samen met de hengelsportvereniging en in overleg met Waterschap Rijn en IJssel zijn voor een selectie van wateren in de bebouwde kom en maatregelen opgesteld', aldus de federatie.

'Het doel van de maatregelen is om vijvers voor de sportvisserij aantrekkelijker te maken.' Volgens de federatie kan dit door het maaien van oevers, maaien van waterplanten, aanleg van vissenbossen en de aanleg van vissteigers. Daarnaast is voor een aantal wateren ook visuitzet als optie meegenomen.

Hoop op meer jeugdige vissers

'Met deze visuitzettingen is het project Sportvisserij op de Kaart voor het grootste deel uitgevoerd', legt de federatie uit. 'We hopen met deze maatregelen jeugd naar buiten te kunnen krijgen om te gaan vissen.'

Zaterdag is de vijver bij Sportpark Zuid in Doetinchem van nieuwe vissen voorzien. 'De andere vissen gaan naar twee van de drie vijvers in Verheulsweide, De Huet fase drie en vijf en kapperskolk', duidt de federatie. 'Ook wordt er buiten Doetinchem vis uitgezet in de twee vijvers aan de Didamseweg in Doesburg en in de retentievijver bij firma Kramp in Varsseveld.'

De federatie wil in de toekomst kijken of er meer nodig is om mensen enthousiast te maken voor de hengelsport. 'In samenwerking met de hengelsportverenigingen wordt gekeken of hier ook extra activiteiten zoals voorlichting en educatie voor jeugd of vissen met ouderen kunnen worden georganiseerd.'