'Wij stoken lekker toch!', veel reacties op stookalert

Het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, heeft het stookalert afgekondigd omdat door de weersomstandigheden rook en geur lang blijven hangen.

Zie ook: Dit weekend de houtkachel aan? Liever niet!

'Niks geen last van de rook. Het wordt koud dus de kachel wordt flink opgestookt', zegt Arjan Bussink in reactie op ons artikel op Facebook.

Er worden verschillende foto's van huiselijke tafereeltjes met brandende houtkachels gedeeld. Zelfs buiten worden houtkachels aangestoken.

'Lekker de pelletkachel aan, sinds maart aangeschaft, daarvoor 33 jaar hout gestookt', zegt Gertine Kaars Sijpesteijn.

'Ga toch niet met 15 graden in de hut zitten.. hier gaat ie gewoon aan', aldus Renelle van Eden op Facebook.

'Pfff laten we ook alle auto's stilzetten er zijn ook vast wel mensen die daar weer last van hebben. Nederland slaat door in alles pfff', aldus Alexander Stegeman.

'Wat een betutteling, zeker wel zelf aankomende zomer de bbq aanslingeren...', zegt Niek Neijenhuis.

'Triest die egoïstische reacties'

Sommigen mengen zich in de discussie en proberen duidelijk te maken dat de rook van houtkachels geen pretje is voor mensen met een longziekte bijvoorbeeld. 'Triest die egoïstische reacties van mensen die er echt geen boodschap aan hebben als andere klachten krijgen door hun gedrag. Onbegrijpelijk of gewoon dom, dat kan ook', zegt Michael Nieuwboer.

'Hier staat de kachel ook aan. Lekker warm', zegt Marieke Boin-Elhorst. 'En ja, ik woon in Gelderland en nog een grappig feitje heb zelf last van COPD. Geen last van het stoken op de houtkachel. Zolang er schoon hout op gaat is er niets mis mee. Hout waar onder andere verf op zit, ja dat is funest.

Dus gewoon opletten wat je op de kachel doet.'

Ook voor zondag een stookalert

Het stookalert geldt naast Gelderland ook voor Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Overijssel en Flevoland. Ook zondag zijn de weersomstandigheden ongunstig voor het stoken van hout. Weinig wind en een lage luchtdruk dragen daar aan bij.