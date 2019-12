Arnhemse VVD-fractie handelt 'per ongeluk' tegen coalitieafspraken

De Arnhemse fractie van de VVD stemde deze week tegen de verhoging van de afvalstoffenheffing. Maar dat is in strijd met hun eigen coalitieakkoord. Voor stemmen was beter geweest, geeft VVD-raadslid Rebin Maref toe.

De gemeenteraad besloot deze week de afvalbelasting te verhogen. Een maatregel waarvan de VVD, en ook D66, eerder aangaven geen voorstander te zijn. Maar in het coalitieakkoord dat GroenLinks, VVD, D66 en PvdA met elkaar sloten, werd afgesproken dat de kosten van de afvalwerking gedekt worden door de afvalstoffenheffing. Deze kosten stijgen en dus is belastingverhoging volgens deze afspraak de enige optie.

Toch stemde de VVD tegen. Naar eigen zeggen omdat ze tegen de invoering van diftar zijn, het betalen per afvalzak. Bovendien vinden ze de begroting niet realistisch. Maref denkt dat de gemeente met diftar meer geld kwijt is aan onder meer zwerfafval, niet werkende pasjes en gesloten containers vanwege storingen. 'Maar de belangrijkste afspraak, is je te houden aan de afspraken', betoogde Maref nog. Maar door tegen het voorstel te stemmen, is dat dus niet wat zijn fractie deed.

'Stemming niet goed gegaan'

'Dat hebben ze zich niet gerealiseerd', legt fractievoorzitter Eric Greving (PvdA) uit. 'Ik realiseerde me dat ook pas daarna.' De afspraak is volgens Greving helder. 'De stemming is niet goed gegaan.' Ook D66 is tegen de lastenverhoging maar stemde toch voor vanwege de coalitieafspraak, laat fractievoorzitter Sabine Andeweg (D66) weten.

Etentjes en kopjes koffie

Dat de coalitiepartijen elkaar zo kort na de gelijmde breuk toch weer weten te verrassen, is opvallend. De doelstelling om elkaar juist niet te verrassen is letterlijk de eerste zin in de lijmafspraken die de partijen ruim een maand geleden naar buiten brachten. Overleggen, etentjes en kopjes koffie moesten hier zorg voor dragen.

Bovendien komt het incident in een week waarin ook één van de VVD-wethouders Roeland van der Zee onder vuur kwam te liggen omdat hij een brief voor snelheidsverlaging op snelwegen niet had getekend. Ook dat was tegen de wens van de coalitie. Na het erkennen van zijn fout werd ook dat door de coalitiepartners geaccepteerd.

Hoe GroenLinks tegen het stemgedrag van de VVD aankijkt, is niet bekend. Fractievoorzitter Mark Coenders heeft niet op de situatie gereageerd. Eerder liet hij weten de belastingverhoging 'de meest logische en passende optie' te vinden. Dat kwam overigens niet in gevaar. Ondanks het tegenstemmen van de VVD is het voorstel toch aangenomen.

