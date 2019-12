Omwonenden bedrijventerrein fel tegen uitbreiding: 'Het tast de natuur aan'

Op bedrijventerrein DocksNLD zijn grote logistieke bedrijven gevestigd, die gebruik maken van megadistributiehallen. Met de uitbreiding van DocksNLD naar DocksNLD2, wil de gemeente een grote logistieke hotspot creëren. 'Wij worden hier niet echt vrolijk van', zegt Christa van Dee, bestuurslid van Vereniging Leefbaarheid Netterden. 'Dit tast het natuurgebied ernstig aan. Wij hopen de politiek nog te kunnen overtuigen dat het geen toegevoegde waarde heeft voor de dorpen Azewijn en Netterden.'

Maandagavond vergadert de gemeenteraad opnieuw over het bedrijventerrein. Later deze maand neemt zij een definitief besluit over de uitbreiding.

'Niet meer genieten van de natuur'

Herbert Scheers woont in Klein Netterden, net over de grens aan de Duitse kant. Toen in 2016 de aanleg van het bedrijventerrein bij hem in de buurt startte, zag hij zijn achtertuin drastisch veranderen. 'Het uitzicht is helemaal niet goed', begint hij. 'We hadden hier een agrarisch gebied en konden genieten van de natuur, maar nu kijken we tegen een witte muur aan.'

Volgens hem hebben omwonenden veel last van reflectie door het licht van de zon. Scheers snapt dan ook niet dat de gemeente Montferland van plan is om het bedrijventerrein nog verder uit te breiden: 'Er zijn veel betere plaatsen te bedenken.'

'Beter nadenken'

Het Planbureau voor de Leefomgeving en het College van Rijksadviseurs kwamen onlangs met het advies dat er beter moet worden nagedacht over het bouwen van megadistributiehallen. De provincie erkent dat er een groeiende vraag is van logistieke bedrijven om zich te vestigen op bedrijventerreinen, maar vindt dat de gemeente Montferland op de troepen vooruit loopt. Gelderland roept op tot overleg in de regio en aangrenzende gemeenten.



Lijst Groot Montferland hoopt dat zij de rest van de raad kan overtuigen om de uitbreiding van het bedrijventerrein te voorkomen. 'De provincie vindt dat we eerst goed moeten overleggen, het College van Rijksadviseurs vindt dat er beter over nagedacht moet worden, waarom zouden hier dan mee doorgaan?', aldus fractievoorzitter Henk Groote.