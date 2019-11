Hidde Jurjus verwacht strijdvaardig Go Ahead

De doelman uit Lichtenvoorde baalt nog flink van de eerste seizoensnederlaag tegen Jong AZ. 'Ja, dit was de eerste keer en dan hebben we het ook gehad. Ik denk dat dit een hele andere wedstrijd is. We hebben het al afgesloten en richten ons nu op Go Ahead. We willen er een mooie wedstrijd van maken zondag. Daar zijn we echt op gebrand.'

Go Ahead vergelijkbaar

Jurjus weet dat het niet eenvoudig zal worden. 'Ik denk dat zij een beetje hetzelfde hebben als wij. Zij zijn fysiek ook sterk, maar proberen ook echt te voetballen. Ze zijn best lang ongeslagen, winnen niet makkelijk, maar ze verliezen bijna nooit. Ze zijn strijdvaardig, het is een moeilijke tegenstander. Ploegen als NEC en Go Ahead moeten we achter ons houden.'

Weer toe aan de nul

De doelman draait een uitstekend seizoen. 'Ik ben wel happy met hoe het gaat. Het wordt wel weer tijd voor de nul, want behalve tegen Jong AZ had ik ook tegen Jong PSV en in Helmond een goal tegen. Maar wat ik laat zien, is wat de trainer van mij verwacht. En ik ook van mezelf. Het heeft er ook mee te maken hoe het team staat.'