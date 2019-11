Megabedrijventerrein bij Wageningen Universiteit onder vuur

Wageningers verzetten zich tegen de komst van een megabedrijventerrein in hun achtertuin. De Wageningen Universiteit ziet kansen, maar omwonenden willen niet tegen metershoge gebouwen aankijken. Het lijkt erop dat de gemeenteraad een stokje steekt voor de plannen.

Niet alleen de omwonenden voelen zich buitengesloten door de universiteit, ook de gemeenteraad is overvallen door de plannen. Het is dezelfde gemeenteraad die moet beslissen over het plan om 80.000 vierkante meter vol te bouwen met bedrijven.

Plannen gewijzigd

Omwonenden uitten deze week hun ongenoegen. Evert-Jan Tromp wist toen hij zijn huis liet bouwen dat er bouwplannen voor het weiland achter zijn huis waren. 'Maar toen zou er achter ons huis een rijtje woningen komen. Volgens de huidige plannen komt hier een enorme parkeergarage, dat is toch wel wat anders.' Er werd jaren geleden gesproken over 50.000 vierkante meter kantoren en 37 woningen. Maar de huizen worden vervangen door bedrijven. En de gebouwen aan de Mansholtlaan mogen hoger worden dan in 2009 werd afgesproken: niet 18 meter maar 27,5 meter.

'Wellicht duurt proces nu langer?'

Erik-Jan Bijleveld is fractievoorzitter van GroenLinks, de grootste partij in de Wageningse gemeenteraad. Hij oordeelt dat zowel de de raad als de buurt niet goed op de hoogte zijn gehouden. Wat hem betreft moeten de plannen nu eerst terug naar de tekentafel en moet de universiteit met alle betrokkenen om tafel. 'Het zou kunnen dat het proces dan wat langer duurt, maar dan is het plan wel met alle betrokkenen opgesteld.'

Buurtbewoners zeggen nog altijd open te staan voor overleg en inspraak. Omwonende Romke Romkes: 'Wij zijn zeker niet tegen bouwen in dit gebied, maar deze plannen passen niet in de gemaakte afspraken.'

Zie ook: Heel misplaatst: Wageningers tegen komst megabedrijventerrein