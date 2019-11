Edward Sturing kandidaat als trainer van Vitesse

Sturing was al vele malen trainer en interim-trainer van de Arnhemse club. Hij is op dit moment coördinator van de jeugdopleiding op Papendal. Sturing is dus beschikbaar om het stokje over te nemen. Slutskiy stapte vrijdagavond op na de vijfde nederlaag op rij van Vitesse. In en van Heerenveen werd met 3-2 verloren.

Haast

Vorig seizoen zat Sturing nog in de technische staf van de Russische coach, maar het duo had totaal geen klik met elkaar. Afgelopen zomer besloot Sturing een nieuwe functie in de scouting op te pakken. Technisch directeur Mo Allach laat weten dat 'er zo snel mogelijk een oplossing' moet komen.

Europees voetbal

Mogelijk wordt ook Joseph Oosting, die nu coach is van de beloften van Vitesse, bij de hoofdmacht gehaald. Twee jaar geleden leidde Sturing Vitesse naar Europees voetbal toen Henk Fraser in maart door de clubleiding aan de kant werd geschoven.