Opstappen Slutskiy maakt ruimte voor echt voetbal en Edward Sturing

Het opstappen van Leonid Slutskiy gaat ruimte maken voor beter voetbal in Arnhem. En de trainer die dat mag gaan doen, lijkt toch weer 'good old' Edward Sturing te worden. De clubman stond al vaker als interim aan het roer bij Vitesse.

door Sander Maassen van den Brink

In Heerenveen leek Vitesse Leonid Slutskiy vrijdagavond zo'n veertig minuten in het zadel te houden als trainer. Er was een 0-2 voorsprong en er leken weinig problemen. Maar met één zuchtje tegenwind viel Vitesse weer om. De ploeg was zoals vaker dit seizoen een onsamenhangend geheel, er stonden weer elf eilandjes zonder mentale weerbaarheid op het veld. Vitesse verviel weer snel in lange ballen zonder enig doel. Het voetbal zakte, net zoals vaker onder Slutskiy, naar een nulpunt.

'Gefaald in eerste seizoen'

Even terug naar de zomer van 2018. Vol goede moed en met een grote glimlach kwam Leonid Slutskiy vorig jaar Papendal binnen gewandeld. De oud-bondscoach van Rusland zou Vitesse onder zijn hoede nemen en proberen het succes te brengen waarnaar iedereen snakte. De top drie aanvallen was het doel. Iedereen had er vertrouwen in. Maar in het eerste seizoen werd al snel duidelijk dat de Rus dat succes niet met mooi voetbal zou brengen, het werd plat reactievoetbal. Totaal tegen de beleidsplannen van Vitesse in, waarin staat dat de Arnhemmers aanvallend en verzorgd voetbal willen tonen. Maar buiten het feit dat het voetbal niet mooi was, behaalde Slutskiy ook de keiharde doelstelling vanuit de club niet: Europees voetbal. In de finale van de play-offs werd verloren. De trainer faalde in zijn eerste seizoen.

'Tactisch niet goed'

Dit jaar leek het erop dat Slutskiy het beter voor elkaar zou hebben. Nee, niet wat betreft het voetbal, het was nog steeds allemaal op toeval berust. Vitesse speelde nog altijd vaak de lange bal en had vaak het geluk dat spelers als Linssen en Matavz doelpunten maakten. Mede door effectiviteit beleefde Vitesse de beste seizoensstart ooit. Maar niemand had het idee dat Vitesse dit zou volhouden. Dat gebeurde ook niet. Vitesse ging vijf keer op rij onderuit.

Slutskiy probeerde te wisselen in tactiek en met poppetjes, dat deed hij vaak. Soms ook zonder idee. Vorig jaar wisselde hij doelman Eduardo ineens om voor Pasveer met de reden: 'Ik had achterin iedereen al gewisseld, dus ik had alleen de mogelijkheid om de keeper te wisselen nog over.' Dat vele wisselen toonde wel aan dat de trainer vaak niet wist wat hij nou precies moest met zijn elftal. Hij bleek niet de sterkste trainer te zijn.

Populair

Wel was hij populair door zijn voorkomen. De trainer was vriendelijk, verrassend en net even wat anders dan een standaard trainer. Daarmee veroverde hij de harten van vele voetbal- en niet-voetbalfans.

Maar uiteindelijk draait het als trainer vooral om punten en voetbal en daarmee scoorde hij een onvoldoende.

Edward Sturing

En dat besefte de coach vrijdagavond zelf ook. 'Het is ons vijf keer niet gelukt te winnen, nu is het beter om met een andere trainer verder te gaan. Soms is voetbal zo', gaf de Russische coach aan.

Die nieuwe trainer zou zomaar weer eens uit de eigen gelederen kunnen komen. Edward Sturing was vorig jaar nog onderdeel van de technische staf en stapte opzij omdat hij eigenlijk niks mocht toevoegen. Hij werd buitenspel gezet door de Russen Slutskiy, Yarovinskiy en de Berezutskiy-broers. Het is nog onduidelijk of de andere Russen ook opstappen, maar anders zou een duo Sturing-Hofs een logische oplossing zijn voor de rest van het seizoen.

Sturing heeft de papieren voor het hoofdtrainerschap, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Theo Janssen. Daarnaast weet Vitesse wat de trainer kan. Na het ontslag van Henk Fraser nam de clubicoon het ook over en pakte hij met fris, aanvallend voetbal een Europees ticket. Bovendien hoeft Vitesse dan geen trainer weg te kopen bij een andere club.

Met Sturing is de oplossing het eenvoudigst en kan Vitesse rustig zoeken naar een nieuwe hoofdtrainer voor het volgende seizoen.