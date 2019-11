Pasveer: 'Laten Slutskiy in de steek, daar baal ik van'

'Natuurlijk, want ik mag hem als mens en als trainer. Of ik het aan zag komen? 'Het is natuurlijk een trainer die recht door zee en duidelijk is, als hij iets in zijn hoofd heeft doet hij het ook. Dat blijkt wel weer.'

De trainer lichtte de spelers meteen na de wedstrijd in, in de kleedkamer. 'Hij deed zijn zegje en wij waren stil. Ik laat me verder niet uit over wat er in de kleedkamer wel en niet is gezegd. Maar ik vind dat wij het gewoon in het veld hadden moeten laten zien. Nu heb ik het gevoel dat wij de trainer in de steek laten. Daar houd ik niet zo van', aldus de keeper.

'Je hebt ook trots'

Of het opstappen van de Russische coach de juiste oplossing is, moet nu blijken, zo vindt de ervaren doelman. 'Als je er nu vier of vijf wint op een rij, dan kun je zeggen dat dat een goede oplossing is. Maar je hebt als speler ook trots, ik vindt dat we het moeten laten zien op het veld.'

Dat deed Vitesse vrijdag alleen in de eerste helft bij vlagen. 'Tot het penaltymoment liepen ze achter de bal aan. Maar als Heerenveen de boel omzet, kunnen wij daar niet mee omgaan. Daar zijn we blijkbaar niet goed genoeg in.'

Vitesse zoekt naar oplossing

Technisch directeur Mohammed Allach liet na de wedstrijd weten dat de club intern in beraad gaat om zo snel mogelijk met een oplossing te komen.