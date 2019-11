François Gesthuizen: 'Slecht niveau op de mat gelegd'

NEC liet het vrijdag in Volendam liggen voor rust. De ploeg uit Nijmegen kwam er totaal niet aan te pas. 'We hadden geen grip, het stond niet goed', oordeelde trainer François Gesthuizen.

NEC liet zich voor rust aftroeven door een goed Volendam, dat overal een extra mannetje leek te hebben op het veld. Na rust was er evenwicht, maar scoorde NEC slechts één keer. 'Dit komt hard aan', vertelde keeper Mattijs Branderhorst na de duidelijke nederlaag. 'Je mocht dit een soort finale noemen in de periode. Als je niet had verloren, hadden we alles in eigen hand gehad. Dat is nu niet meer zo', sprak de doelman die drie maal moest vissen in Volendam.

Vervelend verlies

Trainer Gesthuizen draaide er ook niet omheen. 'We hebben gewoon een slecht niveau op de mat gelegd. Dit hebben we over onszelf afgeroepen. Het is vervelend. Bij de eerste goal komt er na een ingooi een lage voorzet. Een jongen raakt het balletje aan en hij gaat erin. Bij de tweede verliezen we de omschakeling en schiet de spits raak terwijl hij nog van richting wordt veranderd.'

Geloof houden

De tweede periode is nog in beeld, maar Volendam heeft nu de beste papieren. 'We moeten wel het geloof houden', zegt Branderhorst. We zijn bezig met een goede serie wedstrijden. Alleen verliezen we nu weer eens en dat zal nog wel eens gebeuren. Ik denk dat dit ook gewoon een verdiende nederlaag is.'