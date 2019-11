Leonid Slutskiy stapt op bij Vitesse: 'Ik begon als hero, nu ben ik een zero'

'Ik zal Nederland missen', zei Slutskiy vrijdag na de verliespartij in het Abe Lenstra Stadion. 'Dank je wel, het is een deel van mijn hart. Maar iedere coach zal in deze situatie zeggen: goodbye.'

Slutskiy's beslissing om zijn verblijf in Arnhem tot een einde te brengen kwam volledig van hemzelf. 'Het is mijn keuze, het is niet de leukste in dit leven. Ik ben een Rus, ik houd alle emoties binnen en houd me sterk. Het is verklaarbaar', sprak de Russische trainer.

'Het is ons vijf keer niet gelukt te winnen, nu is het beter om met een andere trainer verder te gaan. Soms is voetbal zo. Vanavond was het een drama, een moeilijke wedstrijd voor ons', gaf Slutskiy aan. 'Na veertig minuten was ik de hero, na negentig minuten een zero.'

Intern beraad

Technisch-directeur Mo Allach zegt dat de club nu intern in beraad gaat om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Het is nog niet duidelijk of assistenten (Berezutskiy-broers en Oleg Yarovinskiy) vertrekken uit Arnhem.

Anderhalf jaar in Arnhem

Slutskiy (48) tekende in de zomer van 2018 bij Vitesse, als opvolger van Henk Fraser. In het eerste seizoen onder zijn leiding finishten de Arnhemmers op de vijfde plaats en werd een ticket bemachtigd voor de play-offs om Europees voetbal.

Afgelopen zomer raakte Vitesse onder meer Vyacheslav Karavaev en Martin Ødegaard kwijt. De Russische verdediger vertrok naar Zenit Sint-Petersburg, terwijl Ødegaard terugkeerde naar zijn werkgever Real Madrid. In hun plaatsen arriveerden onder anderen Oussama Tannane, Riechedly Bazoer en Jay-Roy Grot in Arnhem.

Zie ook: ANALYSE | Vitesse op dood spoor met trainer Leonid Slutskiy

Dit seizoen begon Vitesse met een 2-2 remise tegen Ajax en in de vier volgende wedstrijden pakte de ploeg tien punten. Na een stevige nederlaag tegen PSV (5-0) medio september herpakte de ploeg zich uitstekend en won het viermaal op rij.

Leonid Slutskiy stond uiteindelijk anderhalf jaar voor de groep bij Vitesse.

Eind oktober zette het verval echter in. Vitesse verloor achtereenvolgens van ADO Den Haag, FC Emmen, FC Groningen, Sparta Rotterdam en vrijdag dus ook nog van SC Heerenveen. Daarop trok Slutskiy zijn conclusies.

Zie ook: Donkere wolken pakken zich samen boven Vitesse na vijfde nederlaag op rij

Bekijk de volledige reactie van Leonid Slutskiy in onderstaande video: