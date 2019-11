NEC gaat onderuit bij FC Volendam en doet slechte zaken in periode

NEC speelde een uitermate zwakke eerste helft en kreeg totaal geen grip op de fris spelende Volendammers. De nummer vier van de eerste divisie, die 4 oktober voor het laatst had verloren, werd direct onder druk gezet en kwam niet aan voetballen toe.

Het aantrekkelijk spelende Volendam kreeg ook kansen. Na ruim een kwartier maakte Visser de verdiende 1-0 op aangeven van Murkin. NEC kwam niet verder dan wat dreigende momenten en had weinig te vertellen in het vissersdorp. Okita schoot naast, kreeg even later ook geel, en Volendam kwam binnen het half uur op 2-0.

NEC nauwelijks gevaarlijk

Kaars was de doelpuntenmaker voor Volendam dat NEC op de hielen zat in de strijd om de tweede periode met slechts één punt minder. De Nijmegenaren werden pas vlak voor rust echt gevaarlijk met een schot van Okita. Doelman Bakker bracht vrij eenvoudig redding.

In de tweede helft begon NEC sterk. Okita vond op de linkerflank Van Landschoot die de bal fraai meenam en door de benen van Bakker het net vond. Zo was er weer sprake van een wedstrijd in Volendam dat zich echter niet van de wijs liet brengen.

Pas op plaats

De thuisploeg pakte de controle redelijk snel terug al was er in de tweede helft duidelijk meer evenwicht. Volendam kreeg nog de beste kansen na rust. Okita probeerde het nog met een kopbal op aangeven van Romeny. In blessuretijd bepaalde invaller El Kadiri de eindstand op 3-1. Van Eijden raakte de bal nog onderweg. Door de nederlaag moet NEC even pas op de plaats maken in de tweede periode.

Verslaggever Richard van der Made sprak met doelman Mattijs Branderhorst en trainer François Gesthuizen: