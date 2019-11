Delen ziekenhuis Winterswijk toch nog niet naar Doetinchem

Op dit moment is het verplaatsen van de drie afdelingen niet meer dan een plan: er staat nog niets vast. 'Wij kijken ver vooruit', zegt rvc-voorzitter Van Ewijk. 'De komende vijf jaar verplaatsen we die afdelingen helemaal niet. Maar wij kijken vooruit naar hoe we van 2025 tot 2030 de ziekenhuizen inrichten.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Informatie uit tweede hand'

De Winterswijkse wethouder Elvira Schepers trok donderdagavond aan de bel en informeerde de gemeenteraad over de op handen zijnde verhuizing van de drie afdelingen. Zo vaart loopt het echter niet, benadrukt Van Ewijk. 'De wethouder heeft het uit tweede hand. Wij zijn op dit moment in gesprek met medewerkers, dokters en onze ketenpartners over de vraag hoe zij de toekomst zien, en hoe we de uitstekende zorg die we nu leveren ook in die jaren gaan leveren.'

Foto: Omroep Gelderland

Volgens Van Ewijk houdt zowel het SKB in Winterswijk als het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem een eigen kliniek en blijft op beide locaties spoedeisende hulp verleend worden. 'En daarvoor moet je aan de binnenkant de intensieve zorg goed regelen. Daar zijn we nu over in gesprek, hoe we dat over vijf jaar nog steeds kunnen blijven doen.'

Gesprek met gemeenten

Voor maandag staat een gesprek op de rol tussen de overkoepelende organisatie Santiz en het college van Winterswijk met de collega's van Oost Gelre, Aalten en Berkelland. Die gesprekken zijn halfjaarlijks. 'Daar gaan we vertellen hoe wij de toekomst zien. We zijn in gesprek met medewerkers, dokters en ketenpartners om zaken uit te werken. Maar er is nog geen besluit en geen vastgesteld plan.'

'De raad van bestuur krabbelt terug'

Die uitspraken verrassen wethouder Schepers van Winterswijk, zegt ze vrijdag in De Week van Gelderland.

'Ik heb het idee dat de voorzitter van de raad van bestuur terug begint te krabbelen. Alles begint met een voorgenomen besluit. Dat hoor ik er wel in', aldus Schepers. 'Twee volwaardige ziekenhuizen betekent ook dat beide ziekenhuizen alle afdelingen behouden. En daarvan heeft de voorzitter van de raad van bestuur gezegd dat het niet mogelijk is.'

Mocht het over vijf jaar zover komen dat er afdelingen verplaatst worden, dan nog is Schepers tegen. 'Daar neem ik ook geen genoegen mee. Ik krijg graag de garantie dat het niet slechts vijf jaar zo blijft als het nu is, maar voor eeuwig.'