Talententuin in Ulft bloeit over de grens

Op de zevende editie van de Talententuin in de SSP-Hal in Ulft zijn ruim honderd bedrijven vrijdag op zoek geweest naar matches met werkzoekenden, stagiaires en ander talent. De organisatie besloot dit jaar niet enkel binnen de Achterhoek te zoeken naar geïnteresseerden, maar ook over de Duitse grens.

'Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook proberen om over de grens te kijken', zegt organisator Adelin Lankveld van Achterhoek Werkt. 'Dus dat we ook samenwerkingen aangaan met Duitse kennisinstellingen en de jongeren hierheen halen. Maar ook laten zien wat de mogelijkheden in Duitsland zijn.'

'Volop creativiteit'

Filemon Wesselink, die in Warnsveld geboren is en als gastspreker bij het evenement betrokken was, merkte dat er volop creativiteit aanwezig was. 'Het is wel leuk om allemaal bedrijfjes zo bij elkaar te zien. Zo'n Achterhoeks bedrijf die dan zo'n elektrische brommer maakt, dat soort dingen vind ik wel te gek. Ik kan me voorstellen dat dat jongeren trekt.'

Tekst gaat verder na de video:

Bezoeker Bjorn Derksen was één van de leerlingen die zich liet informeren op de Talententuin. 'Om eens rond te kijken wat voor bedrijven er allemaal meedoen en voor mijn laatste stage in 2021, om te kijken wat bedrijven voor mijn opleiding aanbieden', aldus de scholier. De organisatie vindt groei mooi, maar is nog meer tevreden als er een ander doel wordt bereikt. 'Het allerbelangrijkste vind ik dat er zoveel mogelijk matches worden gemaakt', aldus Lankveld. 'En dat jongeren positief zijn.'