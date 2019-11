Oost Gelre 'doet goed mee' in de wereld van drugs

Een hoekwoning aan de Kleermaker in Groenlo is de achtste woning in twee jaar die is verzegeld als gevolg van een hennepkwekerij in het huis. In Lichtenvoorde zijn twee jonge drugsdealers opgepakt. Oost Gelre zit bovenop de drugshandel. 'We doen goed mee', zegt burgemeester Annette Bronsvoort.

In het verleden trok de bierpomp veel jongeren uit de hele Achterhoek naar de uitgaanscentra in Groenlo, dat toen wel het Las Vegas van de Achterhoek en Stadje van Plezier werd genoemd. Groenlo gaat anno 2019 als Growlo door het leven en in Lichtenvoorde worden drugs bij jongeren van 16 jaar afgeleverd.

Chemische drugs en cocaïne

'Daarbij gaat het om chemische drugs en cocaïne', zegt Bronsvoort over de aanhoudingen van twee drugsdealers in Lichtenvoorde. De burgemeester sloot sinds de invoering van de Wet van Damocles in 2017, die burgemeesters in staat stelt woningen bij aanwezigheid van drugs te sluiten, al acht woningen in haar gemeente.

Bronsvoort denkt niet dat er in Oost Gelre, dat qua drankgebruik door zowel jong als oud niet achteraan loopt, extreem veel drugs worden gebruikt. 'Ik denk niet dat we zoveel afwijkend zijn, het is een landelijk fenomeen', stelt Bronsvoort.

Niet gewoon

De burgemeester wijst erop dat de politie in Oost Gelre er bewust bovenop zit, zodat er ook cijfers naar buiten komen. 'We mogen dit niet gewoon vinden', verklaart Bronsvoort. 'Een pil nemen is schadelijk voor de gezondheid, er zit een criminele wereld achter en je kunt er als samenleving niet mee voor de dag komen.'

Er is aan de aanhouding van de dealers in Lichtenvoorde een maandenlang onderzoek vooraf gegaan. De hoofdverdachten zitten nog vast en het onderzoek naar het aantal afnemers loopt nog. De bewoner van de woning aan de Kleermaker in Groenlo, die voor drie maanden op slot is gedraaid, was deze week nog niet gevonden door de politie.

Geen verzoek

Een coffeeshop is er niet in Oost Gelre. Zou de aanwezigheid daarvan de illegale straathandel in het geval van wiet niet tegengaan? 'Pillen haal je natuurlijk niet bij de coffeeshop, maar we hebben de laatste jaren ook geen verzoek in die richting gehad', reageert Bronsvoort, die vervolgens de rol van illegale hennepkwekerijen aanstipt: 'Wie levert er dan aan de coffeeshops?'

Oost Gelre gaat 'consequent' door op de ingeslagen weg, benadrukt Bronsvoort. 'We wachten het lopende onderzoek af. Wordt vervolgd.'