Betsie en Cilia zijn al 56 jaar buren

Helaas overleed de echtgenoot van Betsie, Gerard, een aantal jaar geleden. Hij was verantwoordelijk voor de teksten en de inhoud van de revue. Nu hij is weggevallen, komt het er eigenlijk niet meer van.

Gerard was altijd een prominent dorpsfiguur. Hij was actief betrokken bij de bouw van de dorpsaccommodatie Rietmolen. Als tegelzetter heeft hij menig tegeltje geplaatst in het gebouw. De voormalige voetbalkantine werd in 2011 verbouwd tot gemeenschapsgebouw. Bij de bouw waren honderden vrijwilligers betrokken.

Huiskamer van het dorp

Het dorpshuis is echt een huiskamer van het dorp; een plek waar Cilia en Betsie ook graag samen naartoe gaan. Sinds begin dit jaar is er eens per maand 'Samen eten'. Dat is vooral bedoeld voor oudere mensen die het leuk vinden om er uit te zijn.

Foto: Omroep Gelderland

Betsie beaamt dat ze zich soms best alleen voelt nu haar man er niet meer is. 'Samen eten' is een echt uitje voor de dames. Ze helpen met het snijden van de groenten, spelen een spelletje en na het eten wordt er vaak een borreltje gedronken.

