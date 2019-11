Verdachten geëxplodeerd drugslab komen uit Nijmegen en Groesbeek

De drie mannen die donderdag in Nijmegen zijn opgepakt na de explosie in een drugslab in het Limburgse Weert, komen uit Groesbeek en Nijmegen. Twee van de verdachten meldden zich gewond bij de Spoedeisende Hulp van het Radboudumc.

De mannen uit Groesbeek zijn 49 en 52 jaar en de Nijmegenaar is 40 jaar.

Uit onderzoek blijkt dat de loods in Weert een productielocatie van amfetamine was. In totaal zijn er vier mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid daarbij. Dat zijn dus drie mannen uit Gelderland en de bewoner.

Aangehouden bij het Radboudumc

De drie Gelderlanders reden na de explosie naar het Radboudumc in Nijmegen. In en in de buurt van het ziekenhuis werden ze aangehouden. De 52-jarige man is ernstig gewond. Hij is de enige die nog in het ziekenhuis ligt.

Het dak van de loods is door de explosie dusdanig beschadigd dat er sprake was van instortingsgevaar. De dakconstructie is donderdagavond gestut, zodat er veilig gewerkt kan worden.

Twee vuurwapens gevonden

Tactisch rechercheurs en rechercheurs van de Forensische Opsporing stelden een nader onderzoek in. Ook zijn de loods en de woning doorzocht. Daarbij zijn onder meer twee vuurwapens gevonden.

Het lab wordt vrijdag ontmanteld.