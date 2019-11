Zeezoutbatterij uit Wezep wint Veluwse Innovatieprijs 2019

Dr. Ten B.V. uit Wezep heeft donderdagavond in Nunspeet de Veluwse Innovatieprijs 2019 gewonnen. De zeezoutbatterij van het bedrijf was volgens de jury het meest innovatief van alle genomineerden. De publieksprijs ging naar de 'omgekeerde bouwers' van Lagemaat uit Heerde.

12 bedrijven stonden in het zonnetje. Hun innovaties lieten zien dat het onderwerp op de Noord-Veluwe steeds hoger op de agenda staat. De jury bestond uit vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven, overheid en onderwijs. De jury koos unaniem voor de innovatie van Dr. Ten.

Doorbraak in de energietransitie

Dr. Ten B.V., opgericht door oud-topschaatser Marnix ten Kortenaar, werkt al jaren aan de ontwikkeling van een zeezoutbatterij. Een veilig en duurzaam alternatief voor de gangbare lithium- en loodzuurbatterij. Bovendien kan deze batterij ook wind- en zonne-energie opslaan. Een doorbraak in de steeds toenemende vraag naar duurzame energie.

Wow-gevoel

De zeezoutbatterij bezorgde de jury volgens juryvoorzitter Ronald Cleijsen een ‘wow-gevoel’. De jury riep Dr. Ten op om groot te durven denken. De batterij verdient namelijk een wereldwijde toekomst. Gerrit Miedema, die namens Dr. Ten de prachtige trofee in ontvangst nam, sprak de hoop uit dat het bedrijf in 2021 kan starten met de grootschalige productie van de zeezoutbatterij.

Publieksprijs voor Lagemaat

Lagemaat uit Heerde is van oudsher een sloopbedrijf. Het heeft de afgelopen jaren echter grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Dit alles onder het motto: ‘Slopen is omgekeerd bouwen.’ Lagemaat brengt bouwmaterialen in kaart, om deze later te kunnen hergebruiken. Het loopt daarmee voorop in het circulair bouwen.

De volle zaal stemde in meerderheid voor deze duurzame filosofie en gunde Lagemaat de publieksprijs. Tot grote verrassing van het bedrijf, volgens Arend van de Beek: ‘Dit hadden we nooit verwacht. Maar het is voor ons een mooie bevestiging dat we op de goede weg zijn.’

RSG Slingerbos wint de Studenten Award

Leerlingen van het Technasium van RSG Slingerbos uit Harderwijk wonnen de Studenten Award. Ze lieten zien hoe ze de airco van een personenauto kunnen verduurzamen. Met hun pitch namen ze het op tegen studenten van Landstede Harderwijk en Hogeschool Windesheim.

Afsluiting van de week van het ID

De uitreiking van de VIP was de afsluiting van de Week van het ID. Tijdens deze week vonden in de hele regio evenementen plaats, met innovatie als thema.

De Week van het ID is een initiatief van Innovatiehuis Noord-Veluwe, het regionale kennis- en netwerkplatform voor innovatie en duurzaamheid. In het Innovatiehuis werken overheid, onderwijs en ondernemers samen, om innovatie te stimuleren en het Noord-Veluwse bedrijfsleven op de kaart te zetten.