Deur doet het niet meer, reizigers moeten volle trein uit

Het gebeurde rond 17.30 uur, midden in de avondspits. De trein van Arnhem naar Winterswijk zat zo vol dat een deur in de trein niet meer functioneerde. Arriva vond dat te gevaarlijk en liet reizigers op het station Velperpoort uitstappen. Op een vol perron moesten ze wachten op een nieuwe trein.

Een uitgevallen trein van een andere vervoerder tussen Arnhem en de Achterhoek, Breng, was het begin van de malaise, zegt Tamara Vannuys van Arriva. 'We rijden op hetzelfde spoor en doordat de trein van Breng was uitgevallen wilden reizigers met ons mee. De trein op CS was al vol, maar het ging met alle reizigers net. Toen op Velperpoort ook veel mensen mee wilden, trad in een treinstel spontaan een storing aan een deur op.'

Het treinstel keerde terug naar Arnhem Centraal voor reparatie. Of deze trein vrijdag weer inzetbaar was, was eerder deze dag niet duidelijk.

Een van de frequente gebruikers van het tracé is Maurits Gemmink uit Ulft, lid van Provinciale Staten van Gelderland. Hij deed zijn beklag op Twitter. 'Het perron overvol en al deze mensen mogen proberen met de volgende volle trein mee te gaan.'

Onlangs deed Gemmink bij Omroep Gelderland een pleidooi voor verdubbeling van het spoor tussen Arnhem en de Achterhoek. 'In de ochtend- en avondspits zit de trein tussen Arnhem en Doetinchem compleet vol', zei het statenlid toen. 'Het is zelfs zo erg dat reizigers in Zevenaar, Westervoort en Duiven niet mee kunnen. Dan zie je ze teleurgesteld naar binnen kijken en denken: ik neem de volgende wel.'

