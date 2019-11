Handbalster Polman geniet op WK in Japan: 'De mensen hier zijn zo lief'

Vrijdag begint in Kumamoto het WK handbal. Blikvanger Estavana Polman uit Arnhem is er ook weer bij. De ploeg acclimatiseert en traint al tien dagen in Japan. 'Ik heb flink wat slaappillen genomen', zegt de spelverdeelster van Oranje.

door Richard van der Made

We spreken Polman tijdens een persbijeenkomst waar journalisten vanuit Nederland op kunnen inbellen. Voor ons is het nog ochtend, de 27-jarige Arnhemse heeft het avondeten al genuttigd. 'Alles is hier top geregeld', zegt de goed gemutste Polman vanuit het hotel in Kumamoto waar Nederland vijf groepswedstrijden speelt.

Lange voorbereiding

'Het was natuurlijk even wennen met dat tijdsverschil en de jetlag, maar we zijn hier nu al tien dagen en van mij mag het wel beginnen', laat ze opgewekt weten. 'De sfeer is geweldig en het hele team is er nu wel klaar voor. Ik vind die voorbereiding altijd veel te lang duren, al was het nu ook wel even nodig. Ik voel me goed en heb er zin in.'

Slaappillen

Na de lange reis, inmiddels alweer ruim een week geleden, was het begin zwaar voor de Nederlandse speelsters. 'De eerste nacht was wel top, want je bent hartstikke moe', vertelt Polman. 'Maar de tweede en derde nacht waren lastiger. Dan lag je om 02.00 uur 's-nachts naar het plafond te kijken. Toen dacht ik, schijt eraan en ben ik slaappillen gaan slikken. Ik dacht gewoon doen! Daarna heb ik steeds heerlijk geslapen.'

Foto Estavana Polman

Vlaggetjes

De aankomst van de Nederlandse ploeg in Japan was overweldigend. Polman keek haar ogen uit. 'De mensen zijn zo lief hier, dat wil je niet weten. Ze stonden ons op te wachten met vlaggetjes en heel veel camera's. Erg leuk allemaal. Wat mij verder opvalt hier? Dat het zo ontzettend schoon is overal.'

'Er zijn nog niet zo veel supporters, maar hopelijk komt dat nog. Ik kan dus niet zo goed zeggen of het echt leeft hier. Meestal zie je in de stad al wel wat Noren rondlopen bij een toernooi, maar Japan is natuurlijk niet om de hoek. Nu het toernooi begint, komen er wel steeds wat meer ouders over', merkt ze.

Familie present

Ook de ouders van Polman, die al jaren in Arnhem wonen, steunen de tophandbalster in het verre Kumamoto. En natuurlijk zijn haar dochtertje Jesslyn en vriend Rafael van der Vaart meegereisd. 'Die tien dagen waren prima te doen, maar zo lang kan ik natuurlijk niet zonder ze. Het is fijn dat je weet dat ze dan gaan komen.'

Polman is waanzinnig populair bij de jonge fans, zoals hier in Groningen

Inhalen

In Kumamoto is hard gewerkt door het team. Maar behalve twee keer per dag trainen en veel video kijken, was er ook tijd voor wat ontspanning. 'Het is een leuk stadje waar verder niet zo veel te doen is', zegt Polman over Kumamoto dat ruim 700 duizend inwoners telt. 'We zijn nog naar een tempel geweest die een tijdje dicht is geweest door een aardbeving. En je wandelt en kijkt wat rond met elkaar. Maar verder is er vooral flink getraind, kracht en bal. We moesten ook wel aardig wat inhalen, want door alle drukke programma's is het team nauwelijks bij elkaar geweest.'

De groepsfoto in Japan, tweede van rechts met nummer 79 Estavana Polman

Veel rennen

Sinds 2015 hoort Nederland bij de beste handballanden van de wereld. Twee keer zilver en twee keer brons is de fantastische oogst. Alleen goud ontbreekt dus nog. De coach die Oranje opnieuw naar een medaille hoopt te leiden, is de Fransman Emmanuel Mayonnade. Een serieuze, kundige en bevlogen trainer die weet wat hij wil.

'Zijn visie is heel duidelijk', weet de enthousiaste Polman die gebaat is bij zijn methode. 'In het begin moesten we even wennen. Hij gaat veel uit van het creatieve spel, het is iets offensiever en we rennen heel veel. Breaks inderdaad, maar ook veel tweede fase. De coach vindt dat daar onze kracht ligt en daar geloof ik zeker in.'

Cruciale leidersrol

Nederland speelt al jaren handbal op techniek, met veel dynamiek en vanuit een snelle omschakeling. Maar Mayonnade legt er misschien nog wel meer nadruk op. Polman is de speelster die een cruciale rol heeft binnen het team. Ze heeft na het stoppen van Nycke Groot meer dan ooit een leidersrol die haar ook altijd goed heeft gepast. De Arnhemse moet het spel verdelen op middenopbouw en ploeggenoten lanceren.

Fantastische mix

In het verleden stond ze in Oranje meestal op links. 'Maar ik heb in het midden natuurlijk ook veel vaker gespeeld', zegt de sterspeelster van het Deense Esbjerg. 'Je moet meer praten en meer nadenken. Je iets meer verdiepen in de manier van spelen en anderen in stelling brengen. Maar ik ga vooral lekker handballen. De mix in het team is fantastisch en we kunnen absoluut weer heel ver komen.'

Druk

De druk op haar schouders neemt door die leidersrol ook toe. De Olympische Spelen staan in Japan op het spel. Wereldkampioen worden betekent rechtstreekse plaatsing voor Tokio. Een plek bij de eerste acht volstaat voor het spelen van een Olympisch kwalificatie toernooi in maart. 'Maar hoe meer druk, hoe fijner ik me voel', stelt Polman die al jaren bewijst dat ze er altijd staat naarmate een groot toernooi vordert.

Volkslied

Presteren staat voorop, maar toch wil ze ook de unieke en mooie momenten opslurpen. 'Je zit vaak zo in een ritme, dat je wel eens vergeet er ook echt van te genieten. En dat doe ik steeds meer. Als morgen het volkslied weer klinkt, is dat toch het mooiste. Zo vaak komt dit niet voor. Maar dat leer je ook als je wat ouder wordt', lacht Polman. Vrijdag, Nederlandse tijd 10.00 uur, begint voor Oranje het WK. Slovenië is de tegenstander.