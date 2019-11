Snel nieuwe controle voor seksclub Escape

'Er zijn weinig instellingen die zo vaak door ons bezocht worden', aldus Boumans, die reageerde op vragen van ChristenUnie-SGP. Escape ligt onder een vergrootglas sinds een uitzending van 'Undercover in Nederland'. Uit beelden bleek onder meer dat er een slaapplek is op het terrein. 'Maar dat hebben wij tot dusverre bij de controles dit jaar niet aangetroffen', geeft Boumans aan. Dit jaar volgt volgens hem nog een onverwachte controle. Mochten daar overtredingen als geconstateerd in de televisie-uitzending aan het licht komen, wil de burgemeester daar consequenties aan verbinden: 'Als die beelden zouden kloppen en in de praktijk worden aangetoond, dan leidt dat wat mij betreft direct tot sluiting.'



De burgemeester maakt zich daarnaast zorgen over de werktijden van de ZZP-prostituees en geeft aan dit bij een nieuwe vergunning in te willen perken. 'Omdat ze zelfstandigen zijn, mogen ze zelf bepalen hoeveel uur ze werken, in de veronderstelling dat het vrijwillig is', aldus Boumans, die aangeeft dat ze in Escape momenteel een ruimte voor een dag kunnen huren. 'Je zou je kunnen voorstellen dat we dat beperken tot acht uur.'



Undercover in Nederland

In de SBS6-uitzending van 'Undercover in Nederland' ging een prostituee undercover om de vermeende misstanden aan te tonen. Ze stelde dat er meiden worden geslagen door klanten en vervolgens niet de politie mogen bellen. Ook zouden prostituees bij de seksinrichting slapen, terwijl dat verboden is.