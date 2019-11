Familie onthutst na onderzoek: 'Ze stoppen de dood van Bekiro in de doofpot'

De familie van de doodgestoken Bekiro (12) uit Arnhem reageert vrijdag geschokt op een rapport dat stelt dat het doden van de jongen door zijn eigen vader niet te voorkomen was. 'Dat was het wel', zegt Kelly, de tante van Bekiro en halfzus van Tevfik G. De Arnhemmer doodde zijn eigen zoontje met een zwaard. Hij deed dit in een psychose.

'Ze stoppen dit in de doofpot', zegt Kelly, de 21-jarige halfzus van Tevfik G. G. was al enkele jaren in behandeling toen bij hem een jaar geleden de stoppen doorsloegen. Hij viel zijn oudste zoon Emre van 15 aan. Die wist te ontkomen, maar dat gold niet voor zijn 12-jarige broertje Bekiro.

Drie jaar geleden eerste psychose

'Mijn broer kreeg drie jaar eerder zijn eerste psychose', legt Kelly uit. 'Hij woonde toen in Duitsland. Toen wij als familie hem en de twee jongens naar Nederland wilden halen, zeiden ze in Duitsland: Tevfik moet bij jullie goed begeleid en geholpen worden.'

Mijn broer kreeg een pilletje. Hij moest maar gaan slapen Halfzus van Tevfik G.

G. werd in Arnhem niet opgenomen door GGZ-instelling Pro Persona. Kelly: 'Mijn broer kreeg een pilletje. Hij moest maar gaan slapen.'

Donderdag werden zij en haar moeder persoonlijk op de hoogste gesteld van het onderzoek naar de hulpverlening aan Tevfik. 'We mochten steeds niets zeggen, maar wat er nu naar buiten is gebracht klopt van geen kant. De dood van Bekiro had wel voorkomen kunnen worden, maar ze hebben niet naar ons geluisterd.'

Kelly belde crisisdienst

De avond voor de fatale 22 december 2018 belde G.'s halfzusje de crisisdienst. Het ging helemaal niet goed met haar broer. 'Maar hij speelde met iedereen. Als er iemand aan de deur kwam, deed hij alsof er niets aan de hand was.'

De volgende ochtend voltrok zich in de Arnhemse wijk Malburgen een vreselijk drama. Bekiro werd met een zwaard gedood door zijn vader, nadat de jongen zijn broer Emre te hulp schoot. Die sloeg op de vlucht, waarna de psychotische Tevfik G. zich stortte op Bekiro.

De rechtbank veroordeelde Kelly's halfbroer in september tot tbs met dwangverpleging. Een celstraf kreeg G. niet.

Die gedwongen behandeling is nog niet begonnen, besluit Kelly. 'Ik ben vorige week bij hem geweest. Hij zit in de gevangenis in Zwolle. Hij wordt niet geholpen en krijgt ook geen medicijnen.'

