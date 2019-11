BMX-waaghalzerij in Nijmegen: 'Dit is wel next level'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Er worden zo'n tweeduizend mensen verwacht in het uitverkochte industriële pand aan de Ambachtsweg in de Waalstad. En nog heel veel meer mensen van over de hele wereld die via een livestream de capriolen van de topsporters zullen bewonderen.

Alleen al de gedachte om je op een klein fietsje vanaf 14 meter hoogte de diepte in te storten is voor de meeste een absolute hel. Maar voor de mannen in deze oude fabriekshal in Nijmegen is het een ware hemel.

'Er zijn er deze week al een paar gevallen, ja dat hoort erbij', stelt teamcaptain Daniel Wedemeijer nuchter vast. Hij is één van de twee Nederlanders die meedoen. 'Als je blessurevrij wilt zijn moet je gaan dammen, toch?'

Alleen de allerbesten

Hier fietsen alleen de allerbesten van de wereld. Ze zitten dan weliswaar op een fiets, maar het voelt als vliegen voor de mannen die op de trappers staan. Redbull Uncontained heet het evenement.

Een sportief feest waarin de beste BMX-ers van de wereld strijd met elkaar aangaan op het volgens de organisatie meest uitdagende parcours dat ooit gebouwd is. De zestien rijder, verdeeld in twee teams van acht, zullen door de jury beoordeeld worden op uitvoering, variatie, gebruik van het parcours en - last but not least - ... lef.