'Idioot weggedrag' oorzaak ongelukken Arnhemse Willemstunnel

In de Willemstunnel in Arnhem zijn de afgelopen vijf jaar meer dan 25 ongelukken gebeurd. Alleen dit jaar waren dat er al zes. Volgens wethouder mobiliteit Roeland van der Zee komt dat deels door 'idioot weggedrag'.

'De weg is tweebaans. De ongelukken gebeuren altijd op rustige momenten. Automobilisten denken dan dat ze twee banen tot hun beschikking hebben en geven flink gas. Ze worden dan verrast door de situatie ter plekke', zei Van der Zee vrijdagmorgen in het NPO Radio 1 Journaal. Het jongste ongeval in de tunnel gebeurde donderdagavond.

Ook door inrichting van weg

Want volgens Van der Zee heeft het ook wel te maken met de inrichting van de weg. 'Die loopt naar beneden en direct in een scherpe bocht. De wanden lopen schuin naar beneden. In combinatie met dat er er veel te hard wordt gereden, wordt de wand geraakt en belandt de auto op de zijkant of het dak.'

'Oplossing moeilijk'

'Het is heel vervelend dat er zoveel incidenten gebeuren', geeft Van der Zee aan. 'Maar de mogelijkheden om er iets aan te doen zijn heel erg beperkt in de tunnel.' Hij hoopt dat gewenning aan de wegsituatie helpt. 'En we blijven nadenken over eventuele mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren.'

Voor de inrichting van de tunnel is bewust gekozen, stelt Van der Zee: 'De situatie was een bocht gelijkvloers direct naast het busstation. Daar komen elke minuut vele bussen langs. Die situatie was niet houdbaar. Daarom is hiervoor gekozen.' Ook rechte in plaats van schuine wanden hadden volgens hem niet geholpen. 'Dan was de schade misschien nog wel groter geweest.'

