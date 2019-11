'Als hobbybrouwer ben ik thuis begonnen in de keuken met een simpel setje. Toen kreeg ik van mijn vrouw op m'n donder, omdat ik aan het gisten was waar ook de kleding lag', vertelt hij in het Omroep Gelderland-programma De Beste Bok van het Oosten.

Hij maakt met de Veluwse Schavuyt verschillende biertjes in de brouwerij in Apeldoorn. Zijn Bokbier is genomineerd tot de Beste Bok van het Oosten.

Alles proeven

'Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt', zegt hij trots. 'We zijn een ambachtelijke brouwerij. De grote spelers doen alles achter de computer, wij doen alles handmatig met zeven man.'

Het Bokbier is al klaar, dat is in de zomer gebrouwen. 'Ons bier wordt niet gekenmerkt door vreemde ingrediënten. Ze houden het lekker toegankelijk. De Frankrijker houdt goed toezicht. 'Er gaat hier geen biertje weg zonder dat ik het geproefd heb.'

