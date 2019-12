Een bos zo groot als een postzegel... Hoe zinvol is dat?

In het Westerpark in Nijmegen sprak BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink af met Linda IJmker. Zij is projectleider 'natuur in de buurt' bij IVN Vereniging Natuur- En Milieueducatie. Leerlingen van kindcentrum Aquamarijn in Nijmegen begonnen afgelopen week met de aanleg van het bos. Het slechte weer gooide roet in het eten, waardoor de aanplant werd gestaakt. Binnenkort zullen ook de andere bomen in de grond gaan.



Hier komt Tiny Forest 'Het Biezenbos' in Nijmegen. (Foto: Laurens Tijink)

'Goed voor natuur en milieu'

Volgens de vereniging is een tiny forest goed voor de biodiversiteit. Het minibos bestaat uit veel verschillende inheemse struiken en bomen. In Nijmegen zijn onder meer eiken, linden en populieren geplant. Het bos trekt allerlei insecten zoals wormen, vlinders en kevers aan. Daar komen weer vogels en andere dieren op af. Een tiny forest is volgens Linda IJmker ook een plek waar bijvoorbeeld egels zich thuis voelen...

Luister naar de podcast De Oprukkende Stadswildernis (1)



'Minder (hitte)stress'

Uit onderzoeken blijkt dat natuur in de buurt een positief effect heeft op de gezondheid van mensen. Het zorgt voor minder stress en een groter geluksgevoel. Dat is bij een minibos niet anders, vertelt Linda IJmker enthousiast. De aanleg van tiny forests vergroot bovendien de waterbergings-capaciteit en helpt voorkomen dat het tijdens hete zomers teveel opwarmt in de stad.

Luister naar de podcast De Oprukkende Stadswildernis (2)



'Ideaal als buitenlokaal'

Een minibos brengt ook de natuurbeleving dichterbij, zegt het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. Ook is het een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. 'Een tiny forest voor de deur prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans meer over de natuur in hun omgeving te leren,' stelt IVN. In de directe nabijheid van de minibossen wordt dan ook een buitenlokaal ingericht. Scholieren kunnen er meer leren over de natuur, maar ook voor bijvoorbeeld rekenlessen is zo'n minibos heel geschikt, vertelt IJmker.

Luister naar de podcast De Oprukkende Stadswildernis (3)



De aanleg van een tiny forest kost zo'n 20.000 euro. Niet ieder minibos mag zich dan ook een tiny forest noemen. Er zijn strenge eisen aan verbonden. Dit zijn een aantal van die regels:

Er zijn 3 tot 5 bomen op een vierkante meter geplant

Er groeien tenminste 25 verschillende boomsoorten

De grond is bewerkt zodat bomen en struiken een vruchtbare voedingsbodem hebben

Het bos is aangeplant door scholieren of buurtbewoners

Er is een buitenlokaal aanwezig

De bomen mogen minimaal 10 jaar lang ongestoord groeien

Alle bomen en struiken zijn inheems

Het minibos is geadopteerd door een school of kinderopvang in de buurt

Buurtbewoners mogen de Tiny Forest als ontmoetingsplek gebruiken



Iedere Tiny Forest heeft ook een buitenlokaal. (Foto: Laurens Tijink)

De natuur is de baas

Naast Nijmegen zijn ook in Apeldoorn al twee tiny forests aangelegd. Winterswijk en Ede krijgen binnenkort hun eigen minibos. Voor buurtbewoners met groene vingers is het wellicht minder geschikt, want het is niet toegestaan om in het dichtbegroeide bos te snoeien. In een tiny forest is de natuur de baas.

