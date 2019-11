Dramatische dood Arnhemse jongen Bekiro (12) was 'niet te voorkomen'

Het fatale drama rond de 12-jarige Bekiro in Arnhem in december vorig jaar was niet te voorkomen. Dat zeggen de gemeente Arnhem en GGZ-instelling Pro Persona na onafhankelijk onderzoek.

De 12-jarige Bekiro werd op 22 december 2018 door zijn vader met een zwaard gedood. Tevfik G. kreeg hiervoor eerder dit jaar tbs met dwangverpleging. De rechtbank nam het advies van de psychiater en psycholoog over dat de man in een volledige psychose handelde. G. was in behandeling bij Pro Persona.

De gemeente en GGZ-instelling Pro Persona lieten de tragische dood van de Arnhemse jongen onderzoeken door de Veiligheidsregio Gelderland-Midden en Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT).

'Hebben we iets over het hoofd gezien?'

Directeur Piet van der Zandt van Pro Persona in Arnhem zegt daarover: 'Na zoiets ingrijpends moet je met elkaar in de spiegel kijken. Hebben we iets over het hoofd gezien en hadden we iets anders moeten doen?'

De onderzoekers zeggen dat de hulpverleners het drama niet hadden kunnen voorkomen. Ze hadden geen aanwijzingen dat een dergelijke dramatische gebeurtenis zou kunnen plaatsvinden.

Wel zeggen de Veiligheidsregio en het COT dat onderlinge communicatie, met cliënten en hun omgeving beter moet. Daar gaan de organisaties mee aan de slag, zeggen ze.

In een eerder interview met Omroep Gelderland zei de halfzus van Tevfik G. en tante van Bekiro: 'Als mijn broer de juiste hulp had gehad en ze hadden gewoon ingegrepen, dan had mijn neefje nog geleefd. Ze vonden dat hij uitbehandeld was.'

Marcouch: drama voor gezin en familie

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem noemt het drama rond de gedode jongen een 'groot verlies en drama voor het gezin, de familie en betrokkenen. Deze vreselijke gebeurtenis is bijna een jaar geleden, maar de naasten van Bekiro moeten hem nog elke dag missen.'

Hij zegt verder: 'De conclusies van het onderzoek veranderen voor de familie en nabestaanden helemaal niets. Ik kan alleen maar hopen dat zij een manier vinden om met dit gemis om te gaan.' Directeur Van der Zandt van Pro Persona: ’Dat de onderzoekers concluderen dat de hulp passend was, verzacht natuurlijk het leed van de familie niet. Het is toch goed dat deze dramatische gebeurtenis grondig is geëvalueerd.'

Tefvik G. viel op 22 december in zijn eigen huis in de Arnhemse wijk Malburgen zijn oudste zoon van 15 aan met een zwaard. Zijn jongste zoon, de 12-jarige Bekiro, schoot zijn broer te hulp. Die kon daardoor vluchten. Vervolgens richtte de vader zich op Bekiro en stak hem meerdere keren met een zwaard, onder meer in zijn hart. Terwijl Bekiro stervende was, rende de vader met het bebloede zwaard achter zijn oudste zoon aan.