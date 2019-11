De Graafschap wil rotgevoel weg spelen tegen Go Ahead

'Ik heb er wel een 'klein beetje een rotgevoel aan over gehouden', zegt trainer Mike Snoei. 'Het was leuk. zo'n ongeslagen status en ook de manier waarop. Dat is toch wel jammer. Dat heb ik nog niet eerder gezien van ons. Het zal er misschien wel bij horen dat het een keer gebeurt, maar het was nu onnodig. Je kunt wel eens slecht aan een wedstrijd beginnen, maar we begonnen juist goed. Je zag het al ietsje voor rust gebeuren en we kunnen het alleen onszelf verwijten dat we dan zo'n tweede helft afwerken.'

Van de Pavert terug

Ted van de Pavert keert terug in de basis bij De Graafschap voor de thuiswedstrijd zondagmiddag tegen Go Ahead Eagles. De verdediger ontbrak maandag bij de pijnlijke 2-1 nederlaag uit tegen Jong AZ. Ondanks de afgang in Wijdewormer zijn er verder waarschijnlijk geen wijzigingen te verwachten in de opstelling. Jasper van Heertum keert terug naar de bank voor Van de Pavert. 'Iedereen is fit en wil er graag bij zijn. Dat is een goed teken.'

Snoei heeft zin in zondag. 'Dit zijn beladen duels, waar je naar uit moet kijken. Maar ik vind dat wij baas in eigen huis moeten zijn. Go Ahead is een beetje vergelijkbaar met De Graafschap. Een prima achterban, altijd veel toeschouwers. Het wordt een echt voetbalgevecht en dan ook nog op zondagmiddag, dat zijn de prachtigste momenten.'

Achterstand

Door de nederlaag staat De Graafschap nu drie punten achter op koploper Cambuur. De tweede plaats geeft aan het einde van het seizoen ook recht op promotie. De voorsprong op de concurrentie is nog zes punten. Tegenstander Go Ahead heeft zeven punten achterstand. De laatste keer dat deze wedstrijd op het programma stond was in 2017. Toen werd het 1-1. Een jaar eerder werd het in de play-offs ook 1-1 en daardoor degradeerde De Graafschap. Na afloop braken er rellen uit op het veld:

De laatste confrontatie tussen beide clubs was in 2018. Ook toen ging het mis na afloop, supporters van Go Ahead belaagden de spelers van De Graafschap op het veld en een handgemeen kon maar net worden voorkomen.

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: Jurjus; Owusu, van Huizen, van de Pavert, Tutuarima; Vet, van den Boomen, Breinburg; van Mieghem, Seuntjens, Hamdaoui.