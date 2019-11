Zorgen in Winterswijk over vertrek afdelingen SKB ziekenhuis

Wethouder Elvira Schepers van Winterswijk moest donderdagavond aan de gemeenteraad vertellen dat er drie afdelingen verdwijnen in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. 'Dit is niet goed voor het ziekenhuis. Ik maak me ernstige zorgen', zegt ze daarover op Radio Gelderland.

Het gaat om de afdelingen verloskunde, intensive care en kinderafdeling. Die worden naar het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem overgeheveld. Twee jaar geleden fuseerden beide ziekenhuizen, maar toen werd aangegeven dat ze hun volwaardige zorg zouden behouden en alle patiënten zouden blijven behandelen.

'De Raad van Bestuur gaat niet voor twee volwaardige ziekenhuizen', reageert de wethouder. 'Het is ook de vraag wat die belofte destijds waard is geweest. Daar maak ik me ernstige zorgen over.

Wethouders Schepers over het verdwijnen van afdelingen in het SKB:

'Niet goed voor de regio'

'Dit is niet goed voor het ziekenhuis. niet voor Winterswijk maar ook niet voor de regio. Iedereen in de raad is ook heel erg bezorgd', benadrukt de wethouder.

'Als gemeente heb je natuurlijk niets te zeggen over de ziekenhuizen en de inhoud van de zorg die daar geboden wordt. Wij zijn wel een partner. We kunnen alleen maar het gesprek aangaan en we halen eruit wat erin zit. Dat is de inzet van het gesprek dat we maandagmiddag aangaan. Dat is het enige wat we kunnen doen', stelt wethouder Schepers.

'Het begin van het einde'

Ook op Twitter wordt verontrust gereageerd op het nieuws. 'Had ik het niet voorspeld? Dit is echt het begin van het einde. SKB had nooit moeten fuseren.' Verwijzend naar de boeren- en bouwprotesten: 'SKB Winterswijk, kom op, ga naar het Malieveld.' En: 'Is SKB het wisselgeld voor nieuwbouw ziekenhuis in Doetinchem? Daar heeft het alle schijn van.'

Winterswijks Belang heeft een Facebookpagina gemaakt: 'Handen af van het SKB'.

