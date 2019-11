Collectieve zorgverzekering minima Nunspeet blijft in stand

In Nunspeet maakt slechts de helft van de bijstandsgerechtigden gebruik van deze collectieve regeling. Volgens de wethouder komt dat omdat het per situatie verschilt wat het voordeligst is. Mensen met weinig zorgkosten zijn soms voordeliger uit bij een andere verzekeringsmaatschappij. De collectieve verzekering kent lagere eigen bijdragen voor zorg en is daardoor niet de goedkoopste.

Raadslid Martin Juffer (Gemeentebelang) was content met de antwoorden van de wethouder: 'Deze collectieve verzekering is vaak van groot belang voor inwoners met een minimaal inkomen en grote zorgen. Het is van belang dat we als gemeente een dergelijke regeling kunnen blijven aanbieden.'

Het raadslid vroeg ter verduidelijking nog wat precies de voorwaarden zijn om deel te kunnen nemen aan de collectieve zorgverzekering. De wethouder gaf aan dat de voorwaarden heel simpel zijn, iedereen die woonachtig is in Nunspeet en een inkomen heeft tot 120% van het bijstandsniveau.