Oude grandeur van De Vereeniging Nijmegen achter de schrootjes vandaan

De Vereeniging in Nijmegen is in de loop der jaren behoorlijk wat geweld aangedaan. Leon Wellens was nauw betrokken is bij de verbouwing en wijst omhoog in een monumentaal trapportaal. 'Hier hadden ze gewoon een toren in gebouwd met een lift erin.'

Schrootjes en nog eens schrootjes

'Ik noem het vaak de schrootjesperiode', duidt Wellens de manier waarop er decennia geleden werd omgesprongen met gebouwen als het concertgebouw in Nijmegen. 'Werkelijk, we hebben hier honderden meters schrootjes, wanden en plafonds, weggehaald'. Vervolgens kwam de grandeur van ruim honderd jaar geleden weer tevoorschijn.

Er is niet alleen gerestaureerd maar ook nieuw gebouwd. Zoals bijvoorbeeld een ruimere foyer voor de artiesten. 'Zij zaten voorheen in de kelder', zegt Floor Marcusse van De Vereeniging. 'Een artiestenfoyer met een klein barretje, geen daglicht'. Daar is nu een enorme, moderne ruimte voor teruggekomen op de eerste verdieping.

Veel Nijmegenaren voelen liefde voor het markante gebouw aan het Keizer Karelplein. Zo kijkt de moeder van Leon Wellens – die er als meisje uitging om te dansen – over de schouder van haar zoon mee of hij de verbouwing wel goed doet. 'Ik word nauwlettend gevolgd en terechtgewezen', zegt Wellens. 'Het moet echt mooi worden van haar, want het is haar trots.'

Chique, maar niet alleen voor deftige mensen

Twintig miljoen euro is er de afgelopen jaren aan het Nijmeegse icoon. 'Een renovatie kost geld', constateert Floor Marcusse nuchter. 'Maar het gebouw is een rijksmonument, dus we moesten heel zorgvuldig te werk gaan.'

De indruk kan ontstaan dat zo'n statig en chique gebouw alleen voor hele deftige mensen is. Marcusse lacht: 'Dat risico lopen we, maar dat is absoluut niet het geval. We hebben een prachtige concertzaal, met een fantastische akoestiek. Maar daarnaast hebben we ook gewoon het hofbal met de carnaval.'

Zaterdag kan iedereen komen kijken in De Vereeniging. Tussen 14:00 en 17:00 uur mag iedereen op ontdekkingstocht, dwars door het pand. Meer over het programma is hier te vinden.

Renovatie, juni 2018 (foto: Dirk Jalink)