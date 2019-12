Merlijne dook in bikini bij -15 het water in en geeft nu les in 'winterzwemmen'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Terwijl een visser zijn boot aanmeert werken Merlijne en haar vier 'leerlingen' zich in het zweet aan de waterkant. Ze bereiden zich voor op een frisse duik in recreatieplas Bussloo, maar eerst worden er sprintjes, push-ups en andere oefeningen gedaan om de spieren helemaal warm te krijgen.

Zwemmen bij -15 in Rusland

Merlijne Opstal geeft sinds een aantal weken lessen winterzwemmen. Ze is één van de vier trainers in Nederland die de Russische methode hanteert. Haar certificaat haalde ze vorig jaar in Rusland, waar ze bij -15 in bikini het water in sprong. 'Je kon over het ijs lopen. We moesten een motorzaag gebruiken om het wak open te houden. Je hoorde het water knisperen en je zag het bevriezen terwijl je er in zwom.'

In het water vond de Warnsveldse het verrassend genoeg meevallen met de kou, maar eenmaal aan de kant was het toch wel fris. 'Je moet dan heel erg praktisch nadenken en zorgen dat je alles bij de hand hebt na het zwemmen. Als je uit het water komt bevriest je haar en als je niet met je voeten in de sneeuw staat, maar op het ijs, dan vriezen je voeten vast.' Heel lang blijf je tijdens het 'winterzwemmen' overigens niet in het water, gemiddeld één of twee minuten.

Foto: Merlijne Opstal

Gezondheidseffecten

In Nederland is het over het algemeen een stuk minder koud: de watertemperatuur in Bussloo ligt nu op 7,5 graden. Hoewel het warmer is dan in Rusland, is dit voor veel mensen waarschijnlijk nog te koud om te gaan zwemmen. Voor Merlijne niet. 'Ik vind het heel erg leuk en ik merk zelf dat ik er ook profijt van heb.' Sinds ze in de winter zwemt, voelt de 21-jarige zich fitter. 'Ik ga in de winter met meer plezier naar buiten. Ik heb het minder snel koud en ik word minder snel verkouden of koortsig.'

Als de Warnsveldse vertelt over haar hobby krijgt ze vaak verontwaardigde reacties. 'Meestal hoor ik: wat koud! Dat doe je toch niet?'. Anderen zeggen juist weer dat ze het 'koel' van haar vinden. 'Het schijnt heel gezond te zijn hé, zeggen ze dan, en vervolgens: 'maar mij niet gezien hoor.'' Toch zijn er binnen een paar weken al aardig wat mensen die zich onder leiding van Merlijne onder dompelen in het meer en daar ondanks de kou volop van genieten.

Ook voor koukleumen

Vincent Heinink is er één van de deelnemers. Volgens hem kan iedereen winterzwemmen, want voorheen was hij ook best een koukleum. 'Vroeger ging ik met m'n zoon zwemmen en dan vond ik het warme zwembadwater al te koud.' Nu hij al aantal jaar in de winter het koude water opzoekt is dat juist andersom. 'Het is echt mentaal, je moet jezelf niet bang maken. Nu loop ik er zo in.'

Ook voor Heinink geldt dat hij zich beter voelt door het zwemmen. 'Ik vind het vooral mentaal heel lekker. Ik heb hierdoor ervaren dat ik veel meer kan dan ik denk. Dat heeft mij op hele moeilijke momenten heel goed geholpen.' Volgens Merlijne is winterzwemmen overigens voor iedereen weggelegd, het is volgens haar een kwestie van 'gewoon doen'.