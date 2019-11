Genoeg van al die drukte? Ga even in een graf liggen

Het valt niet mee om tegenwoordig student te zijn. Naast alle colleges en practica zijn er ook zaken als een bijbaan en een sociaal leven. Studentenpastor John Hacking: 'Je moet de hele dag presteren. Sommigen krijgen een burn-out. Ze moeten de hele dag ook maar de mooie kant laten zien op de sociale media. Maar praten en nadenken over de dood, eindigheid en sterfelijkheid is heel lastig.'

Tekst gaat verder onder de reportage.

Luguber

In vroeger eeuwen stond er niet zelden een schedel op een bureau en leefden mensen naar de Latijnse tekst Memento Mori: bedenk dat je sterfelijk bent. Om ook in onze tijd na te denken over die sterfelijkheid heeft studentpastor Hacking een moderne variant bedacht: een graf naast de studentenkerk.

Student filosofie Ajuna Soerjadi ging er al eens in liggen. 'Toen ik mijn familie hierover vertelde, vonden zij dat heel luguber, maar zo zie ik het zelf helemaal niet.'

Nadenken over het leven

Het is niet toegestaan om in het graf een telefoon of boeken mee te nemen, dus je wordt wel gedwongen om na te denken. Bijvoorbeeld over de dood. Maar ook vooral over het leven zo merkt Hacking aan de reacties van studenten.

Ajuna Soerjadi kan dat beamen: 'Als je beseft dat je uiteindelijk dood gaat, ga je ook denken wat je dan nu wilt doen met je leven. En ik vind het persoonlijk belangrijk om met andere mensen om te gaan. Leuke dingen doen met familie en vrienden.'

Sterfelijkheid

Volgens Hacking past deze herfstperiode perfect bij het thema van sterfelijkheid. Ajuna moet spontaan denken aan een citaat van Goethe. 'Als iemand dood gaat, is het net als de zon die ondergaat. Die lijkt wel weg te zijn, maar blijft toch onafgebroken licht schijnen.'

Al is de associatie met de zon vandaag ver te zoeken met de regen die constant in het graf neer druppelt. 'Ja soms is het wel mooier weer om in het graf te liggen', lacht Ajuna.