Cowboylaarzen? Zelfs uit Canada kwamen ze naar toneelgroep de Rode Hoed

De Rode Hoed geeft dagbesteding aan mensen met een licht verstandelijke beperking, het gaat hierbij om dans, toneel, film en muziek. Momenteel zijn ze bezig met een nieuwe voorstelling; 'The American show'. De artiesten hebben de inhoud van de voorstelling zelf bedacht en spelen in de show onder meer een cheerleader, een sheriff, een boef en cowboys. Die laatsten misten alleen nog iets heel essentieels, namelijk hun cowboylaarzen.

Ze zochten de kringloop en Marktplaats af, maar helaas zonder succes. Uiteindelijk kwamen ze terecht bij Gelderland helpt. Louk Hamer, die de oproep deed, is heel blij dat ze dat deden. 'Mijn collega Hilda kwam op het idee, om een bericht te doen aan Gelderland helpt en dat bleek een superactie, gewoon een superactie.'

De tekst gaat verder na de video



Louk kreeg van meerdere Gelderlanders reactie en uiteindelijk zijn alle cowboylaarzen terecht. 'We hebben vier hele leuke reacties gehad. Bijvoorbeeld eentje uit Didam, die meneer had maar liefst drie paar laarzen. Ook was er een mevrouw uit Huissen die had naast de cowboylaarzen ook nog een aantal hele mooie cowboyhoeden. Daar waren we natuurlijk heel blij mee.'

De tekst gaat verder onder de foto



Foto: Omroep Gelderland

Alleen maat 47 ontbrak nog, maar ook die werden gevonden. 'Een meneer uit Vaassen had ze voor ons en hij had de laarzen ook echt gekocht in Canada. Hij heeft daar namelijk een tijdje gewoond en is zelfs meerdere keren uit geweest in Canada met de laarzen en de laarzen die zitten perfect.'

Bent u benieuwd geworden hoe de laarzen staan? Op 9 en 15 februari bent u welkom bij een van de voorstellingen van de Rode Hoed in Zutphen.





Gelderland Helpt is te vinden op:

www.gelderlandhelpt.nl

Facebook

Radio: elke dag op Omroep Gelderland om 11.10 en 16.20 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur

TV: elke woensdag en zondag (17.45 uur, elk uur herhaald) Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.