Slutskiy verdedigt zich bij Vitesse: 'Nu meer punten dan vorig jaar'

Dat de druk op zijn spelers toeneemt, wil Slutskiy wel beamen. 'Na elke nederlaag wordt die weer wat groter', zegt hij daarover. Maar de flamboyante Rus zegt die spanning zelf niet anders te voelen nu het in zijn ogen even minder gaat met Vitesse. 'Als voetbaltrainer slaap je altijd slecht. Dat is de baan. Of ik nu win of verlies. Dit zijn normale processen die erbij horen.'

Rust

Dat de huidige situatie, vier nederlagen op rij met armetierig voetbal, nieuw en pijnlijk is voor Slutskiy gaf hij onlangs ook toe. Maar de protegé van eigenaar Valery Oyf straalde donderdag vooral rust en vertrouwen uit. Hij laat zich geen nog grotere crisis aanpraten en blijft benadrukken dat het ook wel eens kan tegenzitten.

Normale voorbereiding

'Dit is voetbal, soms heb je geluk en soms pech', sprak Slutskiy in de regen van Papendal. 'Er is niets speciaals nu. We hebben een normale voorbereiding op de volgende wedstrijd. En als je alleen denkt aan de nederlagen, is er geen kans om het om te veranderen. Het plan voor morgen? Meer goals maken dan de tegenstander.'

De Russen reageren ondanks de druk bij Vitesse stoïcijns en kalm

Het lot van de coach, die vorig seizoen naast Europees voetbal greep bij Vitesse, ligt in handen van eigenaar Valery Oyf. Hij neemt de grote beslissingen binnen de club. 'Of wij contact hebben gehad na Sparta? Nee. Hij heeft mij niet gebeld en ik hem ook niet. Waarom? Wat zou de reden dan moeten zijn?' vraagt Slutskiy zich schouderophalend af.

Geen degradatienood

Om zich vervolgens te verdedigen met de volgende argumenten. 'We hebben meer punten dan vorig jaar na 14 wedstrijden. En ook in vergelijking met twee jaar jaar geleden. We hebben dit seizoen de beste competitiestart gehad in de geschiedenis van de club. Op de ranglijst nemen we een normale positie in en we strijden nog steeds voor de beoogde plaatsen. We zitten niet in degradatienood en daarom is de wedstrijd vrijdag ook niet cruciaal', aldus Slutskiy.

Slutskiy in de dug-out tijdens Sparta - Vitesse

Ondersteunen

'Voor deze serie hebben we ook vier keer op rij gewonnen', gaat de trainer verder. 'We zijn alleen bezig om de overwinningen nu weer terug te krijgen. En er is maar één manier. Elkaar vertrouwen en ondersteunen. Binnen het team zijn geen problemen. Morgen is er weer een grote kans om alles te veranderen.'

Mentaal

Na de zeperd bij Sparta erkende Slutskiy dat het vertrouwen zienderogen afneemt bij zijn spelers. Vitesse oogt de laatste tijd als een mentaal labiele ploeg. 'Ik heb de spelers allemaal gevraagd wie het op dit moment mentaal moeilijk heeft en daar dus ook last van heeft. Maar niemand bevestigde dat en dus kan ik iedereen opstellen.'

Een praatsessie deze week moet de selectie weer op scherp krijgen voor de kraker met Heerenveen. Aanvoerder Linssen beaamde dat er een pittig gesprek heeft plaatsgevonden. 'Dat is 'inside information', reageerde Slutskiy. 'Sommige dingen blijven in het team omdat het zo hoort. Dus daar vertel ik niets over.'

Slutskiy ontvangt de felicitaties na de bekerzege op De Graafschap